Sénégal: Ndiambour a perdu à cause "d'erreurs individuelles et de placements" (coach adjoint)

Louga — L'équipe du Diambu a été battu (3-2) samedi à domicile par Mbour Petite Côte, à cause "d'erreurs individuelles" et "de placements" de la défense, a analysé son coach adjoint, Moustapha Ndiaye.

"Sur le plan du jeu, les jeunes sont passés complétement à côté et ont encaissé trois buts suite à d'erreurs individuelles et d'erreurs placement. On va tirer des leçons de notre prestation d'aujourd'hui pour nous rectifier", a-t-il dit à la fin du match.

"C'est un match perdu. Nous avons offert des buts à l'équipe adverse. La défense a encaissé des buts faciles alors que dans le haut niveau, les erreurs se paient. C'est regrettable, mais l'essentiel, c'est de continuer le travail, rectifier et préparer les prochains matchs", a-t-il insisté.

Selon le coach adjoint, son équipe n'a jamais été autant "malmenée" dans une même mi-temps.

"Nous n'avons pas le droit de prendre trois buts à domicile. Nous sommes, certes, revenus à 3-2 et nous aurions, même dû égaliser, mais l'équipe adverse a géré son avance et sécurisé ses trois points", a-t-il dit.

Toutefois, a-t-il expliqué, depuis un certain temps, des joueurs titulaires blessés sont sur le banc, dont un défenseur et le gardien. "Nous avons fait jouer le deuxième gardien de but pour lui donner sa chance. La défaite est désagréable, mais c'est le football qui est ainsi", a-t-il ajouté.

"Nous avions des consignes très claires. Il fallait mettre en place un blog. Les joueurs ont respecté la consigne. Ils ont abattu un travail de titan ce qui a fait qu'on a remporté les trois points", s'est félicité, de son côté, l'entraineur du Mbour Petite Côte, André José Balacoune.

Selon lui, "depuis un certain temps, nous faisons un travail psychologique avec les joueurs et ils étaient mentalement prêts", saluant "la prestation magnifique" de ses excentrés.