Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët-Boigny - Le président veut aller au bout de ses réformes

Le paiement des heures complémentaires aux enseignants et enseignants-chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) d'Abidjan Cocody fera désormais l'objet d'un processus fluide et sera soumis à un contrôle objectif.

Le président de l'institution, le Pr Abou Karamoko, l'a signifié, vendredi, à l'ensemble de ses collaborateurs et des responsables des unités de formation et de recherche (Ufr) à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an organisée en son honneur.

« Je vais poursuivre l'assainissement de cette université contre vents et marées. Les réformes vont continuer afin de laisser à la postérité une institution viable », a affirmé mordicus Abou Karamoko.

Il a appelé les doyens des Ufr à la vigilance afin que les dispositions et mesures prises par le comité de direction de l'université s'exécutent de manière efficiente. Le dirigeant universitaire a, par ailleurs, promis de tout mettre en œuvre pour garantir et améliorer les conditions de travail du personnel et des encadreurs.

Le vice-président de l'Ufhb chargé de la formation, le Pr Affian Kouadio, a, au nom des travailleurs de l'institution, félicité le président Abou Karamoko pour l'ensemble des actions et réformes qu'il a en gagées pour redorer le temple du savoir.

Entre autres, le paiement des heures complémentaires, la signature de conventions avec plusieurs autres universités prestigieuses, la promotion du sport et l'organisation d'un arbre de Noël au profit des enfants des agents.

Outre l'échange des vœux, les travailleurs de l'université ont offert, en guise de cadeau de nouvel an, des bons d'achat d'une valeur de 900 000 FCfa au président. Abou Karamoko a, en retour, offert des voyages d'études et de découverte à une dizaine d'enseignants chercheurs et des membres du personnel.