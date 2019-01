Cote d'Ivoire: Bedié aux femmes du PDCI - « Vous avez contribué à la stabilité du parti en 2018 »

Procéder d'abord au niveau départemental, communal et sous- préfectoral à la redynamisation de chacune des structures spécialisées dans l'optique du rapprochement des militants.

Ensuite, aider activement tous les militants, toutes les militantes, et principalement les nouvelles majeures. Enfin, coordonner les actions et rendre compte aux délégués du parti à travers des rapports d'activité.

Voilà ce qui contribuera à «garantir la reconquête du pouvoir d'Etat en 2020 » selon le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, qui recevait les femmes de l'Ufpdci urbaine et rurale, vendredi , à sa résidence de Daoukro.

«Chères femmes, vous avez été téméraires et vigilantes. Je vous en félicite. Vous avez contribué à la stabilité du parti au cours des moments difficiles de l'année 2018 », a-t-il dit, recevant les vœux des amazones pour la nouvelle année.

«Mon épouse et moi, nous nous empressons, en retour, de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à Daoukro et également vous adresser nos vœux de bonne et heureuse année.

Notre joie est immense de vous recevoir et d'échanger les vœux, en ce début d'année 2019, car de par votre vitalité, vous représentez dans tous les domaines de la vie, de la famille, de la nation, un corps social indispensable au progrès social et à la cohésion sociale », a-t-il ajouté, avant de leur demander d'être fidèles, loyales, vigilantes, courageuses et déterminées.

Sita Coulibaly, présidente de l'Ufpdci urbaine, a souligné que cette structure reste mobilisée, pour les enjeux à venir et surtout s'engage à relever tous les défis pour la réconciliation et la prise du pouvoir en 2020.

Salimata Doumbia, secrétaire générale de l'Ufpdci rurale, au nom de la présidente Aka Véronique, a rassuré le président Bédié que le bureau national de leur structure est en place, avec la grande majorité des membres, en cette période où certaines désertent le parti.

Elle a exprimé leur détermination et annoncé que l'Ufpdci rurale entreprendra bientôt une grande tournée de mobilisation.