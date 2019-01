Congo-Kinshasa: C1 - V.Club déverse sa colère chez Simba SC 5-0

Comme le réveille d'un géant qui ambitionne d'aller plus loin, l'AS V.Club de la RDC s'est relancée dans sa course à la phase de poule de la 23ème Ligue de champions de la Caf, en déversant sa colère chez Simba SC de la Tanzanie 5-0, en match de la deuxième journée, samedi 19 janvier, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. La troisième journée, la semaine prochaine, V.club vent en poupe, jouera encore à domicile, cette fois-ci, contre JS Saoura de l'Algérie.

C'est un match que les Tanzaniens de Simba SC auront certainement du mal à oublier. Un match à sens unique. Déjà, à la fin de la première période, le marquoir indiquait 3 pour V.Club et 0 pour Simba. Jean-Marc Mukusu Mundele, Padou Bompunga Botuli et Fabrice Ngoma Lwamba se sont distingués de la plus belle des manières pour creuser cet écart considérable à la fin de la première partie.

A la reprise, le capitaine Nelson Munganga, impérial dans son compartiment de jeu avec ses coéquipiers ont monopolisé le ballon, ne laissant aux Tanzaniens aucune chance dé développer leur jeu. Alors qu'ils voulaient se jeter pour le va-tout, Francis Kazadi Kasengu se signale pour le quatrième but, puis Makusu Mundele encore et toujours lui pour le cinquième but, réalisant ainsi son doublé. Une véritable promenade de santé pour le finaliste malheureux de la dernière Coupe de la Caf, qui tient à tout prix terminer ce muni championnat parmi les deux premiers, déclare Florent Ibenge. Le match a été officié par un arbitre Malien, Mahamadou Keita c'est son nom. Il a été secondé par le Burkinabé Seydou Tiama et le Guinéen Sidiki Sidibe.

Résultat d'une bonne préparation...

Ainsi, après avoir raté son match de la première journée contre Al Ahly d'Egypte, match joué en infériorité numérique depuis la 36ème minute suite à l'expulsion de son défenseur Charles Kalonji, V.Club s'est bien remis, et a consacré toutes ses énergies pour préparer ce match contre les Tanzaniens de Simba SC, qui eux, contrairement à V.Club, venaient de gagner avec fanfare leur première sortie face aux Algériens de JS Saoura. Florent Ibenge et ses poulains se sont retirés pendant trois jours, soit mercredi, jeudi et vendredi dans leur centre de Kimbondo, à Mont Ngafula pour travailler où aucun détail n'a été oublié. C'est ainsi qu'à la conférence de presse d'avant match, Florent Ibenge s'est montré rassurant : «c'est vrai qu'il y a trois résultats dans un match de football comme vous le savez, mais nous, nous allons jouer pour la victoire. J'ai déjà vu cette équipe de Simba en train de jouer, c'était l'année passée. Mais, cette année, je ne l'ai pas suivi, et surtout que nous n'avons pas internet ici au pays... », a-t-il déploré.

Ensuite, Florent Ibenge a parlé de son nouvel effectif d'autant plus qu'il y a eu des départ et de nouvelles recrues. Et d'expliciter, le secrétaire sportif adjoint de l'équipe, Raphaël Essabe, a indiqué que : V.Club a recruté sept nouveaux joueurs. Il s'agit de trois étrangers dont un défenseur central de nationalité ougandaise, et deux autres respectivement de nationalité gabonaise et ghanéenne. L'Ougandais, précise la source, pourrait jouer le match de la troisième journée contre JS Saoura d'autant plus que son certificat de transfert a été libéré. Les autres joueurs, quatre au total, ont été recrutés sur place au pays, dont un chez l'AS Dragons Bilima et un autre chez Maniema Union.