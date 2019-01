Congo-Kinshasa: Judo - Lomboto Chadrack vainqueur de la voiture mise en jeu par la Fondation Matata !

Il s'est tenu, du 17 décembre au 20 décembre 2018, la première édition du tournoi dénommé «Combat des champions», organisé par la Fondation Christian Matata. Cette compétition, rappelle-t-on, avait aligné 16 athlètes de plusieurs disciplines, cela dans sept catégories différentes notamment, la Boxe, le Jiu-jitsu, le Judo, la Lutte, le Kick Boxing et le MMA.

Au cours de cette compétition, Lomboto Chadrack était le vainqueur de cette première édition dans la catégorie judo, suivie d'Usseni Lumande dans la même catégorie. Toutefois, la troisième place a été assumée par Libenge Makumala et le quatrième par Yacine Kimiala du Jiu-jitsu.

En définitive, les quatre vainqueurs ont été envoyés en Afrique du Sud pour poursuivre une formation de trois mois. A cet effet, l'heureux gagnant du jour n'a pas manqué de se féliciter. «Je suis très content de l'organisation que vient de réaliser la Fondation Christian Matata notamment, pour la remise des prix. J'ai participé à la première édition du championnat de MMA au stade des Martyrs. Je n'avais pas gagné la ceinture, car c'était une première expérience. Aujourd'hui, j'ai raflé la ceinture et la voiture mise en jeu», a-t-il élucidé.

Pour le vainqueur, cette victoire est perçue comme un catalyseur pouvant permettre la renaissance ainsi que la réussite de sa carrière sportive. «Je suis très ému pour ce qu'il vient de faire. Maintenant, avec ce que je viens de réaliser, c'est un bon début pour ma carrière. Je dois rêver désormais plus grand car je ne suis pas encore arrivé. Je dois visionner plus grand et plus meilleur afin de défendre un jour mon pays et mon drapeau par rapport à ma discipline. Je suis émotionné et tout ce que je peux dire, c'est un grand merci à M. Christian Matata pour tout ce qu'il vient de faire. Que Dieu le bénisse et qu'il aille loin afin d'atteindre tous ses objectifs pour nous», telle est la teneur de propos de Lomboto Chadrack.

Il sied de signaler que la Fondation Christian Matata avait innové dans l'octroi de prix. Chaque athlète ayant participé à ce tournoi, qu'il ait gagné ou pas, avait droit à une enveloppe de 500$. Le premier avait 2500$ + une voiture IST, le second 2000$ + une moto de gros calibre et le troisième 1500$.