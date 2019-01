Congo-Kinshasa: Elections législatives - Prince Cokola Katintima élu Député National

Il a fait son entrée Honorable dans l'Hémicycle du Palais du peuple. Elu député national, dans la circonscription électorale de Walungu, Prince Cokola Katintima, Président de la Fondation qui porte son nom a communié avec sa base de Walungu, Kaziba, Mutshingwa, pour non seulement rendre hommage à ce peuple mais plus pour dire merci.

Il a été question de reconnaître le mérite de cette population qui a tout fait pour qu'il soit le porteur de leur désidérata dans l'Hémicycle du palais du peuple, siège de l'Assemblée nationale.

Elu massivement à Walungu, Prince Cokola a commencé sa tournée de reconnaissance dans la chefferie de Kaziba où une foule nombreuse s'est amassée le long de la route jusqu'au Centre de Kaziba pour saluer l'heureux député national. "Je suis venu vous dire merci pour le choix que vous avez porté à ma modeste personne. Merci beaucoup, merci beaucoup... ". C'est cette phrase qui sortait de sa bouche chaque fois qu'il a été freiné par la foule immense.

Après avoir rendu grâce à Dieu, Tout- Puissant, Prince Cokola a d'abord demandé à la population de s'applaudir elle-même pour l'amour et l'attachement à ses dignes fils et, ensuite, pour l'ensemble de la population de la province du Sud-Kivu qui a fait que lors de la compétition électorale qu'il soit hissé plus haut par la base de la circonscription électoral de Walungu et aussi pour le candidat du Front Commun pour le Congo.

Dans le Groupement de Cibanda où une marée humaine a accouru pour saluer le nouveau député national. Après un échange avec sa base naturelle, Cokola a pris son bâton de pèlerin pour être accueilli et échangé par la population de la Chefferie de Ngweshe avant de se perdre dans la foule des habitants de Mushinyi et de Kamanyola qui ont, eux aussi, voté massivement le Candidat de PPRD. Dans son escarcelle, le nouveau promu avait un agenda alléchant. Dans son message de circonstance, il a promis de poursuivre les travaux de réhabilitation de la grande salle de Mushinyi, lieu qui a servi de cadre à la cérémonie de remerciement à la population de cette contrée.

De même à Kamanyola, la visite de Prince a été un véritable moment de jubilé. Avant de rendre un hommage à ceux qui se sont battus corps et âme pour son élection, Prince Cokola a conféré avec plusieurs structures de la société civile ainsi que des Regroupements des jeunes. Ils lui ont présenté leur cahier des charges. "Je ferai mienne vos revendications", a-t-il promis. Proclamé meilleur élu dans la circonscription de Walulngu et de tous les candidats de FCC au Sud-Kivu, Prince Cokola Katintima a rassuré sa base du groupement de Walungu de poursuivre les projets de développement de la sa fondation qui intervient dans les domaines éducatif, infrastructures, santé et agriculture.

Juste après son élection, il s'est rendu au Stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu. Il était accompagné des dirigeants sportifs des équipes affiliées à l'Entente urbaine de football de Bukavu et du Président de l'Entente et du directeur provincial de l'OVD ainsi que les ingénieurs Sud-africains. Il a été question de s'enquérir de l'évolution des travaux de la pose de la pelouse synthétique. Ces matériels, il convient de le signaler, ont été commandés par le président Joseph Kabila depuis 2018.