Cote d'Ivoire: Pré-congrès - Le Bafing marque sa totale adhésion au Rhdp

Les militants et sympathisants du Rassemblement des houphouétistes pour la paix et la démocratie (Rhdp) du Bafing ont, à l'unanimité dit "oui" à la création dudit parti. Ce, à travers une motion, lue par Fadiga Mariam Nagnalé, présidente régionale des femmes républicaines.

C'était dans la cour du foyer des jeunes de Touba, le samedi 19 janvier 2019 à la faveur du pré congrès présidé par l'honorable, Coulibaly Famoussa.

Venus des quatre coins de la région et d'Abidjan, militants et cadres ont activement et massivement pris part aux travaux en commissions au groupe scolaire Nadiani Mory Fadiga 1&2 avant de prendre d'assaut la cour du foyer des jeunes pour le meeting de clôture pour affirmer leur totale adhésion au Rhdp unifié.

Souhaitant la bienvenue à la délégation officielle, le maire de la commune de Touba, Doumbia Adama, l'a rassurée de ce que le Bafing est à « 100% Rhdp ». « Le Bafing est Rhdp dans le corps et dans l'âme », a-t-il clamé.

Pour sa part, la vice-présidente du Sénat, Sara Sako Fadika, a sonné la mobilisation générale pour le congrès constitutif du parti en gestation.

Abondant dans son sens, le chef de délégation, l'honorable Coulibaly Famoussa, a expliqué le bien fondé de la création du Rhdp. Pour lui en effet, « on ne peut rien construire tout seul ». D'où la nécessité de « se mettre ensemble » pour la création du Rhdp.

Qui selon lui, rassemble en son sein, tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, épris de paix. «Nous ne voulons plus de guerre dans ce pays.

Nous voulons la paix et le développement. Que ceux qui hésitent encore, rejoignent le Rhdp car c'est le garant de la paix, la stabilité, la cohésion sociale et le développement.

Mobilisons-nous tous pour le congrès du 26 janvier » au stade Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, a-t-il invité. En outre, il a prôné l'union et la cohésion entre les cadres du Bafing afin que les échéances électorales se soldent par une victoire éclatante du Rhdp dans la région du fleuve noir.

Auparavant, en séance plénière, les projets de textes soumis aux quatre commissions constituées que sont "Statut et règlement intérieur, Vie et fonctionnement du Rhdp, politique générale et processus électorale" sur lesquels ont porté les travaux, ont été après débats, adoptés à l'unanimité par les participants.

Bamba Mamadou, Directeur financier et comptable de la Gestoci, à cette occasion a lu, une autre motion de soutien au Président Alassane Ouattara pour son leadership et pour ses nombreuses actions de développement à la tête de la Côte d'Ivoire.