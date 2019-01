Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Cinquième Président confirmé

Le go du premier pas a été lancé le 10 janvier par Corneille Nangaa, Président de la CENI, mais la confirmation, d'une manière définitive, était tout de même de rigueur. Le dimanche 20 janvier à 1h10', le Président de la Cour Constitutionnelle, marteau sur la table, a adjugé les résultats tels que publiés par la Centrale Electorale.

Et, ayant les prérogatives d'annoncer les scores définitifs, cette haute juridiction du pays a proclamé officiellement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme cinquième Président de ce pays-continent, en l'occurrence la République Démocratique du Congo. Cela, tout en déclarant, ipso facto, de "recevable mais non-fondée" la requête en contestations des résultats déposée par Martin Fayulu, placé deuxième dans cette course à la magistrature suprême. L'occasion faisant le larron, c'est, in fine, l'UDPS, après trente-huit ans de lutte acharnée au sein de l'opposition, qui va manier la manette du pouvoir, via Fatshi, fils du légendaire Etienne Tshisekedi qui, à la lumière du pèlerinage des Israélites pour Canaan, est, mutatis mutandis, considéré comme le Prophète Josué.

Focus !

Deux recours étaient déposés au greffe de la Cour Constitutionnelle. Celui de la Dynamique de l'opposition, signé par Martin Fayulu, en contestations des résultats de l'élection présidentielle ainsi que celui du candidat Théodore Ngoy dressé en contestations de la régularité du même scrutin. Après comparution entre les parties antagonistes de ce contentieux électoral le mardi 15 janvier dernier, la Haute Cour, s'étant déclarée compétente sur ces requêtes, s'est donc prononcée la nuit du dimanche 20 janvier au cours d'une audience qui s'est ouverte le mercredi 19 janvier. Dans cette foulée, les juges de la haute juridiction du pays, après analyses, brainstormings et délibérations, ont, d'emblée, déclaré la recevabilité dudit recours de Fayulu et son regroupement, puisqu'il a dûment répondu à la forme.

Mais, son non-fondement, en odeur de sainteté avec cette institution judiciaire, s'exprime par l'absence des preuves probantes qui pouvaient vraisemblablement entériner cette demande de recomptage de voix voulue par le requérant. En même temps, la Cour a, ceteris paribus, jugé d'irrecevable la demande de Théodore Ngoy d'autant que les griefs censés soutenir ladite requête notamment, le report des scrutins dans les villes de Beni, Butembo et Yumbi, ne tiennent pas simplement par le fait que cet atermoiement des joutes dans ces coins constituaient une situation d'urgence suite à l'épidémie d'Ebola, dans les deux premières villes, et à l'insécurité, pour la dernière. D'où, l'adoption des résultats de la CENI et l'élection officielle de Tshisekedi Tshilombo qui, déjà, se subodoraient, se sont, par ricochet, confirmées.

Pont dressé !

Et, sans côtoyer encore le démon de l'ajournement, l'almanach tracé par la maison des élections sera donc appliqué au pied de la lettre. C'est-à-dire, la remise-reprise, acte de l'alternance pacifique et démocratique tant attendue et tant cherchée par les congolais, aura donc lieu ce mardi 22 janvier 2019 à Kinshasa. D'ores et déjà, les cabinets ministériels et même celui du président sortant sont en plein réaménagement en attendant l'entrée d'une nouvelle équipe qui détiendra les clés de la nation. Par ailleurs, les missives d'invitations, a-t-on appris des sources sûres, sont aussi envoyées auprès de plusieurs personnalités notamment, les Chefs d'Etat africains.

Revirement à 360 degrés

Mais alors, le Candidat Martin Fayulu, loin de ce nouveau décor qui se plante, se cloue dans un régime jusqu'au-boutiste. Alors que certains pensaient à un assentiment sportif des résultats, il a, à contrario, opté pour une démarche rigoureuse que d'aucuns considèrent comme un Hara-Kiri. D'autant qu'il s'est, depuis son QG de l'Hôtel Faden House, autoproclamé Président Légitime de la RD. Congo, tout en appelant, dans la foulée, la population congolaise, néanmoins ses affidés, ainsi que l'Union Africaine et la Communauté internationale à ne point reconnaître Fatshi comme Chef de l'Etat.

Volte-face

Pourtant, s'agissant de l'Union Africaine, un probable soutien à la démarche de Fayulu, serait en voie d'être placé dans la rubrique de chiens écrasés car, la délégation de cette organisation qui allait être conduite par Paul Kagame et Moussa Faki Mahamat a annulé sa visite prévue lundi 21 janvier à Kinshasa. En effet, l'arrivée de cette mission composée par ailleurs de quatre autres dirigeants des pays africains, en l'occurrence celui de l'Angola, Afrique du Sud, Tchad et Namibie, s'alignait dans le cadre d'un dialogue entre les parties prenantes aux fins de trouver un consensus qui éviterait au Congo-Kinshasa une crise postélectorale.

Ouverture

Sans faire l'apologie de pogrom ou dire de bonne aventure, il appert que cette impasse postélectorale épie, tel un aigle, la RD. Congo. Et ce, surtout que le candidat de la coalition Lamuka, qui, par le gré des vents, devient, le visage même de l'opposition, a promis de mener des campagnes de contestations de grandes envergures jusqu'à ce que la vérité des urnes sera établie. Ainsi, loin d'une observation donquichottesque, une main tendue, d'un côté et une acceptation de l'autre, pourrait être une bonne assertion qui concourait de juguler, à cor et à cri, ladite crise. Et, permettre au cinquième Président de favoriser l'éclosion de la Res publica, à la lumière d'un seul doigt qui a une forte valeur dans le bon fonctionnement de la main.