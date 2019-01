Congo-Kinshasa: L'Echangeur de Limete au rythme du 17 janvier - "Les grands Hommes ne meurent jamais... Lumumba en était un" (Mulaila)

"Patrice Emery Lumumba était un nationaliste et, il a payé la facture de son amour pour la nation par son propre sang, comme le Christ l'a fait pour l'église. Jusqu'à son dernier souffle, cet homme a beuglé l'indépendance du Congo. Nous, nous sommes des nationalistes, à sa suite, nous ne cesserons de le pleurer. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation de continuer cette lutte avec ardeur et amour pour le Congo sur les lignées de Patrice Emery Lumumba. Car, dit-on, les Grands hommes ne meurent pas".

Ce sont les propos du Sénateur Mulaila Thenga Thekys, au pied du grand monument de Lumumba, à l'Echangeur de Limete le jeudi 17 janvier 2019. C'était à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de son assassinat, pour honorer sa mémoire, lui qui demeure une figure emblématique de la démocratie congolaise, un des pères de l'indépendance.

Président du Groupe Provincial Maniema, Rapporteur de la commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières et Membre du Bureau Politique de la MP, le Sénateur Mulaila s'est rendu à l'esplanade du monument Lumumba en tant que Représentant du Président de la Chambre Haute du Parlement, Léon Kengo wa Dongo. Ce, en vue de rendre hommage à celui qui a composé avec l'histoire pour donner un sens à la RDC en tant que nation, en dehors des colons. Cette journée était, pour le Sénateur, une descente de remémoration, de courtoisie, mais aussi une partie de plaisir qui a fait de sa présence à ce rendez-vous, un renouement avec l'histoire et un rappel significatif à l'endroit de ceux qui ont marqué le temps du Congo.

Loin d'être une corvée, à son avis, le 17 janvier de chaque année est un véritable moment d'agrément, au vu de la manière dont ce héros national est porté au panthéon de l'histoire nationale.

Cependant, Lumumba n'étant pourtant pas le seul à donner sa vie pour libérer la RDC de l'emprise des colons, aux côtés de Kimpavita, Simon Kimbangu et Laurent- Désiré Kabila, l'histoire ainsi que la légende se chargeront toujours de parler d'eux, comme étant ceux qui ont payé de leur sang pour porter haut le flambeau de ce cher et beau pays.

"Les grands Hommes ne meurent jamais", avait déclaré un sage, relayé par le Sénateur Mulaila. Il est d'avis que "Lumumba et Mzee se sont incarnés aux nationalistes congolais que nous sommes et de cette manière, il est certain qu'ils ne mourront plus jamais. Car, les hommes politiques, intellectuels, religieux ainsi que le commun des mortels se sont imprégnés de leur idéologie, et chacun l'utilise, autant qu'il peut, dans son secteur de prédilection, en vue de défendre les intérêts de la Nation. In fine, ces héros nationaux ont, sans le savoir, investi en l'homme Congolais".

Autrefois, Mzee disait « ne jamais trahir le Congo », et appelait le peuple à se prendre en charge. Aujourd'hui, nous demandons au peuple congolais de se prendre réellement en charge, lâche le Représentant de Léon Kengo à cette activité, poursuivant qu'il ne faudra jamais trahir le pays, pour rien au monde.

Tout compte fait, il n'était pas le seul à signer sa présence à cet événement. Plusieurs autres autorités politiques congolaises et diplomatiques ont répondu favorablement au rendez-vous, à l'instar des familles Lumumba, Kabila et Gizenga, du Gouverneur de la Banque Central du Congo, du Président de l'Assemblée Nationale représentant le Chef de l'Etat, du Secrétaire général de l'UDPS et tant d'autres...