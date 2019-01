Tchad: Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu en visite à Ndjamena

Le Premier ministre Benyamin Netanyahu se rend ce dimanche 20 janvier à Ndjamena. C'est le premier voyage d'un chef de gouvernement israélien au Tchad. Il fait suite à la visite du président Idriss Déby en Israël au mois de novembre dernier.

Benyamin Netanyahu ne passera qu'une journée à Ndjamena. Au centre de cette visite éclair le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les liens entre Israël et le Tchad ont été rompus officiellement en 1972 mais de part et d'autre on indique que la coopération mutuelle n'a jamais cessé.

On ne sait pas à ce stade où le Tchad a l'intention d'installer son ambassade. Mais cette reprise des relations entre dans le cadre d'une campagne menée par le Premier ministre israélien sur le continent africain pour nouer ou renouer des contacts avec des pays qui ont pris leurs distances avec Israël en raison du conflit avec les Palestiniens.

Au cours des deux dernières années, Netanyahu s'est rendu trois fois en Afrique, au Kenya, au Rwanda, en Éthiopie, en Ouganda et au Liberia. On ne sait pas non plus si les discussions porteront sur la signature de nouveaux accords de coopération militaire et de fournitures d'armements.

■ La lutte contre le terrorisme et le développement pourraient être abordés

Israël et le Tchad ont la lutte contre le terrorisme comme objectif commun et le sujet pourra s'inviter ce dimanche dans les discussions entre Idriss Déby Itno et le Premier ministre israélien. Il s'agira en réalité de renforcer une coopération qui existe déjà, expliquent des sources sécuritaires. Israël vend du matériel militaire et apporte un appui technique aux services tchadiens depuis plusieurs années.

Le développement pourrait aussi s'inviter dans les discussions. Pendant sa visite en Israël en novembre dernier, le chef de l'Etat tchadien a montré beaucoup d'intérêt pour l'expertise agricole israélienne notamment la gestion de l'eau dans l'agriculture dont les entreprises de l'Etat hébreu sont « leaders mondiaux » en la matière.