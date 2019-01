Afrique: Biennale de Venise 2019 - La Côte d'Ivoire prépare sa 3è participation

La 58e édition de la biennale des arts de Venise se tiendra du 11 mai au 24 novembre 2019. Pour annoncer cette troisième participation officielle de la Côte d'ivoire, après celles de 2013 et 2017, Henri Nkoumo, critique d'art, enseignant d'histoire de l'art, Massimo Scaringella, critique d'art, curateur établi en Italie, les deux commissaires de l'exposition ivoirienne, Jeanine Tagliante-Saracino, ambassadeur de Côte d'ivoire en Italie et Liazéré Séri Eli Kouao, directeur général du Centre national des arts et de la culture (Cnac) ont co-animé une conférence de presse, le 18 janvier 2019, à 10 heures, au Cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, sis à la Cité administrative, Tour E, 22e étage.

Il s'agissait pour Henri N'koumo de présenter la biennale des arts de Venise et donner les grandes lignes de la préparation. «Cette conférence de presse vise à annoncer officiellement la participation de la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous mondial des arts. Pour mener à bien l'opération, le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie ont mis en place un comité technique. A ce jour, deux artistes ivoiriens, en l'occurrence le plasticien Ernest Duku et le photographe Ananias Dago Leki, sont retenus pour représenter la Côte d'Ivoire à Venise. La sélection n'est pas achevée. D'autres artistes pourraient intégrer cette liste qui sera dévoilée dans un mois. Nous aurons au maximum quatre artistes ivoiriens», a annoncé le premier commissaire du pavillon ivoirien chargé de piloter l'exposition ivoirienne intitulée « Les ombres ouvertes de la mémoire ».

A sa suite, Jeanine Tagliante-Saracino a remercié les artistes et les galeristes qui contribuent fortement à affirmer l'identité culturelle de la Côte d'ivoire. Et d'ajouter que «l'art contemporain ivoirien est actuellement puissant et innovant. Les Affaires étrangères devraient se servir de cette puissance, cette forte présence pour travailler à la représentation de la Côte d'Ivoire dans les pays où nous sommes. C'est dans cet esprit que nous avons essayé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie de promouvoir la Côte d'Ivoire par l'art, parce que l'art est fortement porteur dans les termes de l'échange en Italie», a exprimé l'ambassadrice qui a profité de l'occasion pour présenter le deuxième commissaire, l'italien Massimo Scaringella.

Il a été le curateur de l'exposition « Côte d'ivoire : identité et vitalité de l'art contemporain » qui a réuni 14 artistes plasticiens ivoiriens au Musée Mattatoio Testaccio de Rome en 2018. C'est donc un professionnel averti, habitué de l'art ivoirien qui séjourne en ce moment sur les bords de la lagune ebrié pour s'imprégner davantage des réalités ivoiriennes et aussi échanger avec les galeristes et les artistes ivoiriens en vue de mettre en place des projets de promotion des arts visuels de la Côte d'ivoire à l'international. «La biennale de Venise est la plus grande vitrine de l'art contemporain. La participation de la Côte d'Ivoire est une grande ouverture pour la promotion de l'art ivoirien», a indiqué Massimo scaringella.

Faut-il le rappeler, en 2017, la biennale des arts de Venise a enregistré 120 artistes de 86 pays et 615 000 visiteurs, dont 55 % venus de l'étranger.