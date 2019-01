Afrique: Qualification historique de Salitas FC

Battu à l'aller par 1 but à 0, SALITAS FC est parvenu à relever le défi en obtenant son ticket pour les phases de poules de la coupe de la Confédération de la CAF Total 2018-2019. Le club burkinabè a disposé de son adversaire libyen Al Nasr par 3 buts à 1 le samedi 19 janvier 2019 au stade du 4-août à Ouagadougou.

La qualification de Salitas FC s'est dessinée dans le dernier quart d'heure de la première partie de leur opposition face à Al Nasr de Libye. C'était dans un match comptant pour la phase retour de la coupe de la Confédération de la CAF Total 2018-2019. Alors qu'ils avaient un but à remonter suite à leur défaite à l'aller, le capitaine Youssouf Barro et ses partenaires ont vite fait d'avoir l'emprise sur la rencontre mais, ils se sont heurtés à une équipe de Al Nasr bien regroupée derrière. Il a fallu la 31e mn pour que les choses se décantent suite à un corner de Cédric Badolo venu de la gauche que le milieu défensif Elisée To, positionné au premier poteau, reprend le cuir de la tête pour ouvrir le score.

Dans la foulée pratiquement, Cédric Badolo mettait son équipe à l'abri en portant le score à 2 buts à 0 à la 33e mn suite à un ballon transmis de la droite par le défenseur Rachid Coulibaly. A 2 buts à 0, la qualification était un peu plus visible pour Salitas FC. Et pour se mettre davantage à l'abri, l'attaquant Illasse Sawadogo qui, suite à la dispute d'un ballon dans la surface adverse avec le nigérian de Al Nasr, Emmanuel Azubuiké, parvient à allumer une brèche corsant l'addition à 3 buts à 0 à la 48e mn. Alors qu'on croyait que le match était désormais plié au profit de Salitas FC, c'est Al Nasr qui retrouve des sensations posant le pied sur le ballon. Et c'est pendant sa période de domination que Al Nasr réduit la marque à la 74e mn par Saed Abrayik.

A cet instant de la partie, tout était possible pour Al Nasr qui multipliait les offensives face à une formation de Salitas FC qui semblait avoir tout donné et tentait de résister. Ce que Salitas FC a réussi en s'imposant finalement par 3 buts à 1. Une victoire qui lui permet de se qualifier pour les phases de poules. Une première dans l'histoire de ce club et surtout pour le football burkinabè qui voit un de ses clubs intégrer le cercle fermé des 16 clubs qui y sont engagés pour cette édition 2018-2019.

Propos d'après-match

Ladji Coulibaly, entraineur de SALITAS FC

« Notre qualification s'est dessinée après le deuxième but »

« Nous avons pris un but au Caire suite à une erreur défensive et nous commettons la même erreur avec le gardien de but. Mais heureusement que nous avions pris une bonne avance. Ce sont des aspects que nous devons vite corriger avant d'aborder la phase de poules. L'adversaire n'était pas une foudre de guerre et notre qualification s'est dessinée après le deuxième but. Mes joueurs ont pris conscience de ce qui les attendait et ils ont travaillé dur pour relever le défi. C'est un exploit qu'ils ont réussi pour Salitas FC et pour le football burkinabè ».

Fouzi Omar, entraineur de Al Nasr

« Nous avons raté les quarante-cinq premières minutes »

« Je félicite Salitas FC pour cette qualification. Nous sommes venus à Ouagadougou dans l'objectif de la qualification. Le match s'est joué en deux phases. Nous avons raté les quarante-cinq premières minutes en ne parvenant pas à pouvoir conserver le ballon tout en encaissant en plus deux buts en une minute. Ce qui a quelque peu joué sur le moral de mes joueurs. Nous les avons revigorés à la pause et cela nous a permis de dominer une grande partie de la deuxième période. Malheureusement, Salitas FC avait pris une bonne avance et nous n'étions pas efficaces. Au vu de l'ensemble de la rencontre surtout de la deuxième partie, nous ne méritons pas cette défaite ».