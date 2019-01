Tunisie: Le cinéma de la cité arrive !

«L'ouverture de cette salle se fait avec le film «Fatwa» de Mahmoud Ben Mahmoud qui doit sortir dans les salles dans deux semaines, mais nous avons tellement insisté auprès des producteurs pour que ce soit le film d'ouverture, poursuit Chiraz Laâtiri.

La symbolique est très importante pour nous : au-delà du fait que c'est le film primé des JCC de cette année, il est produit par Habib Belhedi et Hatem Ben Miled qui, en 2011, ont été contraints de fermer la salle de l'Africa après l'attaque des obscurantistes. Nous avons voulu ouvrir cette salle avec un film qui traite de cette problématique et produit par la personne qui a subi les effets de ce fléau. Cette ouverture est aussi symbolique pour dire qu'ouvrir une salle de cinéma n'est pas seulement du business. C'est un anneau important dans la chaîne qui développe la culture de l'image auprès de cette nouvelle génération qui est fragile. Je crois que l'image a un impact très important pour dépasser les crises sociétales dont la crise d'identité».

Pour sa part, Habib Belhedi, producteur de «Fatwa» a déclaré : «Ça me rappelle le jour où j'ai ouvert la salle de l'Africa et Fatwa, ça me rappelle la fermeture de la salle en question après les agressions salafistes. Ça prouve que l'Etat investit dans les salles publiques et c'est important. Rappelons que l'Etat, après l'indépendance, a énormément investi dans les salles et puis il les a cédées. Si l'Etat avait maintenu son parc, on aurait eu un cinéma beaucoup plus développé aujourd'hui. Là, il y a un vrai retour du cinéma avec l'ouverture du cinéma Pathé ainsi que d'autres propositions de salles à Gabès avec l'Agora ou à Bizerte avec le Majestic, ce jeune talent qui se bat. Et on verra d'autres salles dans les régions. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des salles de cinéma qui ont leur personnalité. Je suis très optimiste pour le cinéma tunisien. Lorsque j'ai commencé ce métier, les Tunisiens n'arrivaient pas à trouver un écran pour projeter leurs films».

La nouvelle salle est d'une capacité d'accueil de 350 spectateurs, sachant que le tarif d'entrée pour le grand public est fixé à 5 et à 7 dinars. Les projections auront lieu du lundi au dimanche à raison de deux séances quotidiennes dont la première commence à 18h30 et la seconde à 20h45. Pour le week-end, une séance supplémentaire est prévue, chaque dimanche à 11h00, pour la projection de films pour enfants.