Tunisie: La confiance de retour

Vendredi 18 janvier, soit une journée après la grève générale des agents de la fonction et du secteur publics et au moment où l'Ugtt se préparait à réunir hier (samedi 19 janvier) sa commission administrative pour convenir des mouvements de protestation à organiser d'ici les 20 et 21 février, jours convenus pour la prochaine grève générale, Youssef Chahed, chef du gouvernement, était en visite à l'usine Sagem Com Tunisie à Ben Arous pour une double mission.

D'abord, annoncer que les négociations reprendront la semaine prochaine entre les représentants de l'Ugtt et ceux du gouvernement en vue de parvenir à une solution à la crise actuelle.

Et le chef du gouvernement de préciser qu'il a déjà chargé l'équipe gouvernementale des négociateurs de reprendre le dialogue avec leurs collègues représentant la centrale syndicale ouvrière, et ce, bien avant que la commission administrative de l'Ugtt, réunie à Hammamet hier, ne prenne la décision d'observer une autre grève générale pour les 20 et 21 février prochain, grève à laquelle participeront, encore une fois, les salariés de la fonction et du secteur publics.

Au cours de cette même visite, l'on apprend que la société Sagem Com Tunisie, qui emploie déjà près de 4.500 personnes, se prépare à mettre à exécution, en février prochain, un projet d'extension de son usine, sur une superficie de 10 mille m2 dans la ville d'Ezzahra (relevant du gouvernorat de Ben Arous).

Le projet d'extension mobilisera une enveloppe d'investissements additionnels de l'ordre de 20 millions d'euros et permettra la création de 2.000 nouveaux emplois.

L'extension vise, selon les responsables de la société, l'accroissement de la production de compteurs intelligents (pour le moment, on produit 600 mille compteurs mensuellement) en instaurant des chaînes de fabrication et d'assemblage modernes.

Deuxième mission du chef du gouverenement : outre le suivi de l'extension du siège de l'usine, Youssef Chahed s'est engagé «à aider la société à dépasser les problèmes auxquels elle est confrontée en matière d'exportation de ses produits».

A l'instar de plusieurs autres entreprises étrangères installées en Tunisie, Sagem Com Tunisie a connu, -- souligne-t-on -- beaucoup de problèmes et d'entraves à caractère administratif et il était temps que le gouvernement s'y intéresse et décide de lui apporter l'assistance nécessaire pour qu'elle «puisse élargir son activité, ce qui aura un impact bénéfique sur l'économie tunisienne», comme l'a indiqué, vendredi, le chef du gouvernement.

Quand les Japonais s'y mettent

Et l'engagement en prévision de la création de nouveaux emplois de se poursuivre, prouvant, si besoin est, que les investisseurs étrangers ont repris confiance en le site Tunisie et contrairement à ceux qui prétendent que les sociétés étrangères établies dans notre pays cherchent à partir à l'étranger, plusieurs ont décidé l'extension de leurs investissements dans d'autres villes du pays.

Prenant exemple sur Sagem Com Tunisie, le groupe japonais Yazaki, spécialisé dans la fabrication des composants automobiles installé déjà à Gafsa et à Bizerte, a décidé d'implanter de nouvelles unités dans d'autres villes tunisiennes, avec l'intention de créer 5.000 emplois.

La présidence du gouvernement annonce, en effet, sur sa page officielle que le chef du gouvernement a reçu, jeudi 17 janvier, soit le jour même de la grève générale, une délégation du groupe Yazaki qui lui a fait part de la décision de la société d'étendre ses investissements dans de nouvelles villes tunisiennes.