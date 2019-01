Tunisie: Que de signes prometteurs !

En témoignent, par exemple, le piteux état de la pelouse d'El Menzah et la «fermeture» des stade de Radès et de Chedly Zouiten. Peut-on espérer voir meilleures lueurs d'espoir pour ce pauvre pays qu'est la Tunisie ? Passons et contentons-nous d'analyser ce duel gagné par l'Espérance malgré vents et marées. Même si, sur le plan proprement technico-tactique, il n'y a pas grand-chose à décortiquer en raison de l'état du gazon qui ne permettait pas aux joueurs de faire parler leur talent.

L'essentiel dans ce match, c'est que l'EST a gagné à domicile dans les conditions caractéristiques des difficiles déplacements à l'intérieur de notre continent.

Du coup, on ne peut que s'incliner une fois de plus devant le réalisme et la «sagesse» du doyen des clubs tunisiens.

Pourvu que trop de bien ne nuise pas !

Et même s'il n'y a pas grand-chose à dire à propos du match, étant donné que l'Espérance a fait cavalier seul, il y a quand même beaucoup de points positifs qui méritent d'être soulignés dans la prestation de l'Espérance.

Il y a en premier lieu le réveil confirmé du goaleador Yassine Khénissi qui vient de retrouver le chemin des filets dans le cadre de la compétition africaine après un sevrage qui a duré plusieurs longs mois. On s'y attendait d'ailleurs car Khénissi se positionne au premier rang dans le classement des buteurs au championnat national. On n'attendait que la fin de son signe indien sur le plan continental. Ce qui fut fait de la plus belle des manières grâce à son doublé d'avant-hier (24' et 65'). Espérons que ce déclic soit confirmé lors du prochain déplacement en Afrique du Sud face à Orlando Pirates pour le compte de la troisième journée.

En plus du réveil de Khénissi, il y a eu la révélation de l'attaquant libyen Hamdou El Houni qui a été enrôlé juste quelques jours après son débarquement au Parc B. Ce garçon, doté d'une grande technique et d'une forte personnalité, fera certainement parler de lui dans les jours à venir.

A l'instar de l'Algérien Taïeb Meziani, Hamdou El Houni sera un atout majeur dans la manche de Mouîne Chaâbani. Il a même laissé entrevoir des capacités appréciables au niveau de l'animation et de la construction du jeu.

Peut-on parler de l'acquisition d'un nouveau régisseur ? Le temps nous le dira, dans d'autres contextes bien évidemment.

Après ce dernier coup de filet du mercato hivernal, on est en mesure de craindre que «trop de bien nuit». En effet, les attaquants «sang et or» sont actuellement au nombre de neuf avec les Khénissi, Badri, Blaïli, Mejri, Jouini, Rejaïbi, Bguir, Meziani et El Houni. Sans parler des jeunes promus de la catégorie Espoirs.

Il ne reste plus que de voir à l'œuvre le défenseur axial nigérian, Junior Lukaza, pour parler d'un vrai renfort pour la défense qui en a grandement besoin.