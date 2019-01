Algérie: Criminalité - 170 affaires résolues en décembre 2018 grace au système AFIS

Alger — Les services de la police judiciaire de la sûreté nationale ont traité, durant le mois de décembre dernier, 170 affaires criminelles liées aux atteintes aux personnes et aux biens et ont réussi à identifier les auteurs présumés grace au système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS), selon un bilan rendu public dimanche par les services de la Sureté nationale.

A ce titre, l'exploitation par les stations principales d'identité judicaire a permis de "résoudre plusieurs affaires liées aux faux et usage de faux, vols et homicide, trafic et commercialisation illicite de stupéfiants et dégradation de biens de l'Etat", précise de meme source.

Dans le meme contexte, et s'agissant des opérations de signalisation biométrique des individus auteurs d'infractions, il a été enregistré "15779 enrolement des personnes signalées dans le cadre pénal par les services de police judiciaire durant cette meme période, à savoir 5982 vérification d'identité et examen de situation, 2275 infractions liées au trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, 1755 infractions liées aux troubles à l'ordre public, 1503 infractions liées aux vols, 723 infractions liées aux agressions, 183 infractions liées aux atteintes à l'économie, 216 infractions liées aux faux et usage de faux.