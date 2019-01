Togo: Aimes Afrique a 14 ans !

Depuis 14 ans (19 Janvier 2005-19 Janvier 2019), ils ont pris sur eux d'apporter les soins de santé près des populations partout où elles se trouvent au Togo, et mieux encore en Afrique. Eux, ce sont les membres et responsables de Aimes Afrique (Association Internationale des Médecins pour la promotion de l'Education et de la Santé en Afrique), qui ont cru dès le départ en ce projet.

Aimes Afrique a célébré Samedi dernier au cours d'un dîner de gala, les 14 années de son existence, de périple et de randonnée sociale.

Une soirée qui a réuni autour du président fondateur de cette association, Dr Serge Michel Kodom, des responsables de cette structure et employés, différents partenaires soit techniques ou financier et des délégations de villages bénéficiaires de ses services.

"Le rôle primordial de Aimes afrique est l'admiration de toutes les populations. Nous nous réjouissons de ce que notre mission est reconnue et saluée", ainsi s'exprimait au cours de cette soirée, Dr Kodom.

Il a fait constater par la même occasion qu'il a été question au cours de ces années de soins et de sourire apportés aux populations, d' "un parcours élogieux mais beaucoup reste à faire". Il a dès lors convié les uns et les autres "au travail, rien que le travail" afin que "l'espoir de 2005 perdure davantage".

Dans le déroulé du programme de cette soirée, les résultats du concours d'assainissement de Aimes Afrique ont été donnés et les villages les plus méritants suivant la trentaine de critères observée pour cette évaluation, ont été primés.

Ainsi, le village de Kouma Apoti, dans le Kloto, est arrivé sur la plus haute marche du podium de ce concours.

Le podium a été complété par les villages d'Ataloté (2ème) dans la Kéran, et Djégbacondji (3ème), dans l'Avé. Chacun de ces villages est reparti avec un trophée et une enveloppe. Enveloppe dont l'objectif est de les encourager à maintenir le cap de l'assainissement.

Les villages heureux gagnants n'ont pas manqué de manifester leur enthousiasme en recevant leur prix.

Pour rappel, en 14 ans, Aimes Afrique a 13 représentations nationales et honoraires dans plusieurs pays d'Afrique, et en Europe et a mené des actions en faveur des populations en générale, et rurales et carcérales en particulier.