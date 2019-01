Algérie: Un volume des déchets d'une valeur commerciale de près de 40 mds DA/an

Alger — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a fait savoir, dimanche à Boumerdès, que le grand volume des déchets ménagers à l'échelle nationale représentait une valeur commerciale de près de 40 milliards DA/an, indiquant que la cadence de leur recyclage demeure, toutefois, très faible.

"Représentant une grande valeur commerciale de près de 40 milliards DA/an, la cadence de recyclage des déchets ménagers demeure très faible en comparaison avec son volume qui atteint les 34 millions/tonnes par an", a précisé Mme. Zerouati, dans une déclaration à la presse, en marge de l'ouverture d'une rencontre régionale des wilayas du Centre sur le développement de l'économie circulaire.

Faisant état du travail en cours de réalisation en la matière pour développer l'économie circulaire, car étant l'un des principaux vecteurs du développement durable et de l'économie verte, Mme. Zerouati a estimé qu'à travers ces assises, son secteur sera en mesure de définir prochainement "la vision économique" et "stratégique" garantissant l'exploitation de ce stock (de déchets) et capable de créer plus de 100.000 postes d'emploi directs et indirects.

La première responsable du secteur a fait remarquer que son département portait un grand intérêt à l'économie circulaire, eu égard à ses atouts et avantages, à l'instar de la protection de l'environnement et la création de la richesse et de postes d'emploi, outre la promotion de la production et la consommation durables.

"Nous sommes appelés à jeter les bases de l'économie circulaire en Algérie, en examinant ses différents volets sur les plans réglementaire et institutionnel ainsi que les mécanismes à même d'établir un système économique solide avec la moindre incidence négative sur l'environnement", a-t-elle souligné.

A ce propos, elle affirmé qu'aucun effort ne sera ménagé pour l'exploitation optimale de ce potentiel à haute valeur économique, à travers la modification de l'actuel système de gestion, inadapté aux exigences de l'époque actuelle, citant, dans ce cadre, la signature d'une convention de coopération entre l'Agence nationale des déchets (AND), relevant de son secteur, et le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la commune.

Cette convention vise l'accompagnement des collectivités locales dans la gestion intégrée des déchets, le contrôle et la rationalisation de la gestion des Centres d'enfouissements techniques (CET) et la réalisation de plans de gestion des déchets au niveau communal, ainsi que la révision de la loi 19-01 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, et ce de façon à l'adapter aux nouvelles exigences socio-économiques et environnementales.

Dans le cadre des travaux de cette rencontre régionale, neuf ateliers thématiques, réunissant des cadres et des experts représentant les différents instances et secteurs participants, ont été formés en vue d'examiner plusieurs questions liées aux cadres règlementaire, institutionnel et juridique, à l'infrastructure de base nécessaire au recyclage et à la valorisation, à la gouvernance, à l'attractivité des investissements, à la création de start-up et au partenariat public-privé.

Ces ateliers, qui sortiront avec des recommandations à soumettre aux autorités concernées, examineront d'autres questions relatives à la promotion de nouvelles filières de valorisation et de développement des petites entreprises, aux aspects économiques et financiers, aux rôles de l'éco fiscalité, de la communication, de la sensibilisation et de la société civile, outre les enjeux de l'économie circulaire au niveau local.