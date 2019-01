Cote d'Ivoire: Congrès constitutif du Rhdp/Hamed Bakayoko aux jeunes - « Mobilisez-vous pour montrer à tous que nous sommes le camp majoritaire »

Hamed Bakayoko compte sur la participation de la jeunesse des Houphouétistes pour faire du congrès constitutif du 26 janvier un franc succès.

Président du pré-congrès du Rhdp à Yopougon, il a, lors du meeting ayant sanctionné les travaux des ateliers, samedi, à l'Institut de la Sotra d'Andokoi, invité ses jeunes "frères et sœurs" à se mobiliser massivement pour aller communier avec le président du Rhdp, Alassane Ouattara. « Vous les jeunes, vous êtes la force motrice du Rhdp. Nous comptons sur vous.

Le Président de la République vous attend au "Félicia", ce 26 janvier. C'est un rendez-vous que vous ne devez pas manquer. Mobilisez-vous pour montrer à tous que nous sommes le camp majoritaire », a-t-il lancé.

Pour le ministre d'état, ministre de la Défense, le but visé par le Rhdp est la construction d'une nation stable, développée et unie.

Aussi a-t-il a appelé les uns et les autres à se rassembler autour de la mère patrie et à privilégier l'intérêt national au détriment des ambitions personnelles et égoïstes.

« Quand on est ensemble, on est fort et c'est le pays qui gagne », a-t-il insisté. Hamed Bakayoko, dans cette perspective, a regretté que des leaders et personnalités politiques, portés par leurs ambitions sans limite, veuillent coûte que coûte prendre les rênes du pouvoir.

Prenant les jeunes à témoin, il a crié haut et fort : « Allez leur dire que 2020 est bouclé, géré et scellé ».

Le président du pré-congrès de Yopougon, à l'entame de son intervention, a rendu un vibrant hommage au maire de cette commune, Gilbert Kafana Koné et à l'ancien ministre Gaoussou Touré pour le combat mené en vue de positionner le Rdr dans la sphère politique.

Le premier magistrat de cette cité, à son tour, a demandé aux populations de Yopougon de remplir les travées du stade Félix Houphouët pour mettre sur les fonts baptismaux le parti politique Rhdp.