Madagascar: Orange Fab - Un accélérateur de startups lancé à Madagascar

Les initiatives des jeunes à Madagascar sont soutenues par Orange Fab.

Faire émerger des entreprises innovantes porteuses de progrès pour le pays. C'est l'objectif d'Orange Fab, lancé par Orange Madagascar. Selon les explications, Orange Fab est un programme de soutien aux startups, à la recherche d'accompagnement pour grandir rapidement à Madagascar comme à l'international. « Orange Fab est une plateforme réunissant le meilleur de l'écosystème d'Orange avec les dernières technologies, les meilleurs experts, les clients particuliers et entreprises, ou encore des partenaires investisseurs qui se mettront au service de la startup et de son équipe. Orange est convaincue qu'à Madagascar, le digital est source de progrès et à même de faciliter le quotidien des populations. Le pays regorge par ailleurs de talents et d'un entrepreneuriat dynamique. Notre ambition est simple, nous mobiliserons le meilleur d'Orange pour aider les plus belles innovations à toucher un maximum de gens », a affirmé Michel Degland, DG d'Orange Madagascar.

Perfectionner. Pendant six mois, des leaders du monde économique, des experts, des coaches et des investisseurs encadreront les dirigeants des startups sélectionnées pour Orange Fab. Selon le programme annoncé, des événements, ateliers et formations seront proposés à ces startups, afin de les aider à développer leurs activités. A la sortie du programme d'accélération le but est que le produit offert soit le meilleur possible, qu'il dispose d'une stratégie et d'un modèle économique éprouvé, le tout porté par une équipe aux compétences renforcées. « Pour celles ayant un potentiel d'expansion internationale, Orange pourra les y accompagner grâce au réseau international des Orange Fab en Afrique, en Asie, en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis.

Le Groupe Orange est riche d'opportunités pour les entrepreneurs, et notamment via Orange Digital Venture, le fonds d'investissement d'Orange dédié aux startups », a indiqué le DG d'Orange Madagascar. D'après ses explications, Orange Fab est également un lieu dédié aux startups, équipé de salles de réunion, d'un open space, d'un espace convivial et d'une connectivité de qualité à internet. Ce lieu permet aux startups de travailler ensemble dans de bonnes conditions, au plus près de l'écosystème Orange, mais aussi de recevoir leurs partenaires et clients dans de bonnes conditions. Selon les informations présentées, Orange Fab Madagascar a déjà lancé son premier appel à projets. L'inscription pour candidature est ouverte jusqu'au 15 février 2019.