Madagascar: Appel à la solidarité - Remanindry rallie les artistes

« Iray vatsy, iray aina » dit-on. Des mots traduits en actes par les artistes en faveur de Remanindry. Samedi, la solidarité des artistes a rassemblé un grand monde à l'Is'Art Galerie.

L'appel des artistes pour en faveur de Remanindry n'a pas été tombé dans l'oreille d'un sourd. Au contraire, les efforts fournis par ses compagnons de route musicale ont apporté ses fruits. Artistes, musiciens acteurs culturels ont rassemblé le public dans cette noble cause. Malgré une météo peu clémente, du côté d'Ampasanimalo, samedi, Talike Gelle, Monika Njava, Monja Manitsindava, Mija Kamisy et une dizaine d'autres artistes ont su faire décoller le fonds.

Le tout s'est fait durant une soirée musicale des plus festives. Ambiance bonne enfant et musique éclectique à souhait, rien de tel pour joindre l'utile à l'agréable. Sous une pluie torrentielle, le beko résonne et finit par prendre le dessus grâce aux voix et à la puissance du duo Talike Gellé/ Monja Manintsindava. De fil en aiguille, les artistes se relayent et entonnent leurs propres chansons mais aussi les incontournables du répertoire de la musique du Sud. Du « Salakao » de Salala au « Mausolée » de Backom le Rasta, en passant par les titres de chaque chanteur présent sur scène, le mangaliba, tsapiky et autres styles et genres se tressent et se combinent pour un véritable buffet musical dignes des grands festivals internationaux.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Remanindry est un « grand griot Antandroy, une bibliothèque ambulante » comme le qualifie Talike Gellé. A cause de sa santé fragile, l'artiste ne peut plus travailler, ce qui l'empêche depuis quelques mois de partager son art. Cet élan de solidarité a été initié par les stars internationales pour démontrer « le fihavanana » prôné dans le microcosme culturel. Par ailleurs, toute aide est précieuse et la bienvenue. Ceux qui veulent encore contribuer, il suffit de contacter Samba Remanindry, chanteuse et non moins fille de Remanindry au 034 45 825 75.