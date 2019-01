Madagascar: Golf / Ringer Score BNI - Ony Marchand et Johary Raveloarison en tête

Deux mois après avoir rangé leur club, la compétition reprend pour les golfeurs et golfeuses sur le green d'Andakana pour la 23e édition du tournoi, Ringer Score BNI Madagascar.

Le coup d'envoi de l'édition 2019 du tournoi a été donné les 12 et 13 janvier derniers à l'international golf club du Rova à Andakana. 127 golfeurs et golfeuses ont participé au premier tour de cette plus ancienne compétition golfique du pays. Les totaux restent très proches et laissent aux prétendantes une grande marge d'amélioration pour les neuf prochains tours. Ony Marchand mène la course en tête chez les dames avec un score de 82 coups. Elle est suivie par Sahera Malard avec 86 coups et Christiane Ravon avec 87 coups. Chez les hommes, Johary Raveloarison se classe à la première place avec 71 points talonnés de près par Mattheo Douessy crédité toujours de 71 points. Luc Ratsimbazafy finit troisième avec 75 points. Le tenant du titre aborde cette 23e édition avec beaucoup de points.

Du côté des juniors, Tamby Rakotonjanahary creuse l'écart dès le premier tour avec un score de 77 coups. Gabriel Ravon termine Second avec un total de 86 et Jonathan Ramarolahy est troisième avec 87. Le second tour est programmé les 16 et 17 février, mais cette édition 2019 ne prendra fin qu'au mois de novembre. Les hostilités s'annoncent encore intenses d'autant plus les compétiteurs fideles sont pressés de prendre leur revanche, sur ce parcours de 6300 mètres par 72.