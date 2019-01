Madagascar: Instruments de paiement - Des innovations basées sur la réalité virtuelle

Alors que Madagascar est encore dans un stade où les consommateurs commencent à s'habituer aux instruments de paiement électronique, les innovations dans les pays développés font la course aux innovations. L'année dernière, de nombreuses solutions ont été présentées pour faciliter le commerce.

En effet, ces innovations technologiques révolutionneront certainement la manière de consommer et de payer les achats. L'une des dernières innovations en date réside dans le développement d'infrastructures de paiement basé sur des systèmes de réalité virtuelle («VR»). Ces systèmes permettent de connecter des lunettes «VR» à des centres commerciaux virtuels et ainsi de réaliser ses achats et paiements via un système de reconnaissance vocale intégrée. Et tout cela depuis chez soi.

Diversifiées. D'autres innovations en partie déjà existantes sont également en passe de devenir les nouveaux standards de l'industrie. La reconnaissance faciale, plus connue sous le nom de « Pay with a selfie », permettant d'accélérer et de simplifier l'acte d'achat via le remplacement de l'authentification à l'aide d'un mot de passe par une photo ou une vidéo prise avec un « smartphone » ou encore le remplacement des cartes de crédit physiques par des cartes de crédit virtuelles ou QR code lié à un compte de paiement en sont les meilleurs exemples.

Ces systèmes de paiement permettront en outre de faciliter les paiements pour les consommateurs dans des zones géographiques où l'acte d'achat repose essentiellement sur le « smartphone » et où l'e-commerce prend une place prépondérante. Selon les experts internationaux, ce sont l'Asie et l'Amérique du Nord qui prennent de l'avance dans le développement et l'adoption des technologies du futur, que ce soit via leurs grands groupes ou leurs startups. Dans ce monde en pleine transformation, Madagascar n'est qu'à la phase préliminaire, avec des projets qui visent à réduire les fractures numériques et à vulgariser l'utilisation de l'informatique.