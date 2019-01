Algérie/Libye: Coupe de la Confédération/ NAHD - Ahly Benghazi - Qualification méritée pour les "Sang et Or"

Alger — Réaliste et surtout efficace, le NA Husseïn-Dey a décroché ce dimanche une qualification méritée pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant les Libyens du Ahly Benghazi 3 à 1 (mi-temps : 1-0) au stade du 5-juillet d'Alger, en 16es de finale bis (retour) de la compétition.

Lors de la première période, les débats étaient relativement équilibrés. La première action est à mettre à l'actif des visiteurs. Le gardien de but du Nasria Kheireddine Boussouf (18e) a du étaler tout son métier pour repousser un tir puissant en pleine surface.

La réaction des "Sang et Or" était rapide. Quatre minutes plus tard (22e), le tir du buteur maison Ahmed Gasmi trouve le poteau gauche du portier libyen Djawad Rizk. Les tentatives du NAHD ont fini par payer.

Suite à un corner, Chouiter (34e) reprend d'abord de la tête avant de pousser le ballon dans les filets, devant la passivité de la défense du Ahly Benghazi.

Après la pause, les Libyens sont revenus avec des intentions offensives, ce qui leur a permis d'égaliser. Le défenseur du Nasria Imad Azzi a détourné le ballon dans ses propres filets (46e), suite un coup franc direct sur le coté droit de Boussouf.

Loin d'abdiquer, les Algérois ont obtenu un penalty transformé par Gasmi (55e). Accentuant davantage leur domination, les joueurs de l'entraineur Mohamed Lacet se sont rués vers le camp adverse, un pressing qui a fini par pousser les Libyens à concéder un troisième but, toujours grâce à Gasmi (67e). Servi dos au but par Harrag, le goleador nahdiste réussit à se retourner pour marquer le but de la délivrance.

Grace à sa maitrise dans le jeu, le NAHD a réussi à anéantir les rares occasions du Ahly Benghazi et du coup préserver son précieux avantage jusqu'au sifflet final de l'arbitre djiboutien Souleiman Ahmad Djamal, dont les décisions ont été largement contestées par les Libyens.

Ce match serait le dernier pour l'entraineur Mohamed Lacet, qui a annoncé son retrait de la barre technique mardi dernier, à l'issue de la défaite concédée dans le derby face à l'USM Alger (4-1) en championnat.

Le NAHD enchaine mercredi prochain en accueillant le MC Alger en 1/8e de finale de la Coupe d'Algérie.

Le Nasria, seul représentant algérien en Coupe de la Confédération après l'élimination de l'USM Bel-Abbès en 16es de finale, sera fixé sur ses adversaires à la phase de poules lundi, à l'occasion du tirage prévu au siège de la CAF au Caire (Egypte) à partir de 17h00 (heures algériennes).