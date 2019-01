Algérie: Ouverture des travaux des Assises nationales du tourisme à Alger

Alger — Les travaux des Assises nationales du tourisme se sont ouverts, lundi au Palais des nations- Club des pins (Alger) et devront permettre de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre du Schéma directeur d'aménagement touristique (SDAT) adopté par le Gouvernement en 2008 à travers quatre (04) ateliers au cours desquels les participants échangeront les vues autour des principaux axes du développement touristique.

Organisées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec l'Agence national du développement touristique sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, les assises se fixent pour objectif d'évaluer la mise en œuvre du Schéma directeur d'aménagement touristique (SDAT) à l'horizon 2030 à travers le débat et l'échange de vues entre près de 1.000 participants dont des universitaires, des experts, des professionnels du tourisme, des acteurs privés dans le but d'établir une économie hors hydrocarbures et promouvoir la destination Algérie, le patrimoine naturel, historique, culturel et cultuel du pays.

Les assises définiront la fin de la première phase du SDAT 2008-2018 qui a connu le lancement de plusieurs projets à caractère prioritaire à l'image du soutien à l'investissement, l'aménagement des hôtels publics et le renforcement de la formation.

A cette occasion, une évaluation de la mise en œuvre du SDAT 2008-2018 sera présentée par les experts.

Programmés en après-midi, les quatre ateliers porteront sur "la création de destinations durables, concurrentielles, attractives", "gouvernance de destinations: mécanisme et moyens de coordination", outre "le management touristique" et "les défis du développement touristiques à l'horizon 2030".

Les assises permettront, en outre, aux participants de mettre en évidence l'importance de la gouvernance et de la décentralisation dans la prise de décision, la généralisation de la numérisation, le foncier touristique comme préalable à l'investissement, la durabilité des territoires, la valorisation des richesses, l'aménagement touristiques et l'actualisation et l'adaptation du SDAT aux développements survenant dans ce domaine.