Tunisie: Complexe sportif Hamda Laâouani - De la dépréciation à la dégradation !

A quand l'exploitation ?

L'Etat a alloué une enveloppe de 2 milliards 175 mille dinars pour des travaux d'extension et de rénovation. Les travaux pour l'édification d'un nouveau virage ont été achevés depuis 2013. Cependant, ces tribunes ne sont pas encore exploitées pour des raisons techniques, a-t-on dit. Ce retard de l'ouverture de ce virage est devenu un handicap pour le budget du club. Le nombre de supporters est réduit, ce qui limite les revenus du stade. Les fans aghlabides espèrent une résolution définitive pour améliorer le nombre autorisé pour l'accès au stade et assurer plus de revenus au budget du club.

Le public sportif à Kairouan espère plus de sérieux de la part des responsables régionaux dans le but de promouvoir davantage le secteur de la jeunesse et des sports. Il est à rappeler que plusieurs équipes sportives s'entraînent dans le même terrain à Kairouan. La JSK est obligée de partager le temps d'exploitation des terrains avec les équipes divisionnaires de la région comme le Stade Kairouan et le Club Sportif de Bouhajla et autres. Cette situation est délicate, ce qui demande beaucoup d'organisation pour laisser le temps nécessaire à chaque catégorie».