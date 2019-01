Tunisie: Le Stade 15-Octobre prêt, enfin, à l'emploi - La renaissance !

L'état de la pelouse était alors lamentable ! On disputa un deuxième match face à l'USBG puis on ferma de nouveau les lieux pour les mêmes travaux d'engazonnement. Des soupçons de corruption ont plané dans le ciel du Stade 15-Octobre pointant du doigt tantôt l'entrepreneur, tantôt des divergences entre la délégation régionale du sport et de la jeunesse et l'autorité régionale.

On a vu, à cette occasion, la commission de lutte contre la corruption au sein de la municipalité de Bizerte mener une enquête dans ce sens et menacer, arguments à l'appui, certaines parties impliquées dans le dossier d'incompétence et de négligence et c'est un euphémisme ! L'affaire est trop confuse pour s'en mêler davantage ... Constatant que les travaux s'éternisent, le président du CAB, Abdessalem Saïdani, a manifesté son mécontentement haut et fort auprès des médias et du ministère de tutelle sans relâche jusqu'à ce que les choses évoluent dans le bon sens.

«Il a fallu l'intervention de la ministre, nouvellement désignée, Mme Sonia Ben Cheikh en personne pour que tout le monde assume son rôle et non plus chaque partie concernée dans cette affaire qui jette la responsabilité sur l'autre.

La commission constituée d'ingénieurs désignés par la ministre a conclu que la pelouse est « récupérable contrairement à d'autres cas», nous dit M. Aymen Ezzine, vice-président du Club Nordiste.

«Nous sommes fatigués de nous déplacer tout le temps et de débourser de l'argent en permanence dans les transports et dans la location des terrains. Nous sommes, aujourd'hui, heureux de jouer chez nous à Bizerte», ajoute-t-il. Depuis quelques jours, le terrain est donc redevenu opérationnel et la réception des travaux, bien que provisoire, s'est effectuée avec soulagement à la mairie de Bizerte.

Le CAB va, enfin, pouvoir terminer la saison au stade 15-Octobre devant son public, longtemps vadrouilleur, et qui va désormais assister en nombre pour soutenir son équipe favorite.

Le budget prévisionnel pour l'ensemble des travaux est estimé à 1,2 million de dinars selon une source autorisée.