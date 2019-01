Tunisie: Le complexe olympique Ben-Jannet à la loupe - Plus d'un demi-siècle de rayonnement...

Les deux autres plateaux en tartan abritent, quant à eux, les entraînement de toutes les catégories jeunes de l'USM, en plus des jeunes talents issus des académies installées à Monastir.

Aux alentours de ce vrai joyau, on trouve la salle couverte Ben-Jannet qui peut accueillir plus de 1.100 spectateurs, elle est réservée maintenant pour les entraînements de toutes les catégories des jeunes de l'USM en basket en plus du club de Ribat de handball récemment créé. A cinq cents mètres de cette salle est dressée la piscine couverte (50 m)... dont la capacité d'accueil s'élève à 400 places. C'est le Natation Club de Monastir qui utilise cette piscine pour les entraînements et les compétitions officielles, mais les particuliers peuvent en profiter en dehors des horaires des entraînements et des compétitions. Juste à côté, le Tennis Club de Monastir dispose de son propre complexe qui regroupe six courts bien équipés avec de petits gradins, des vestiaires et une buvette. Il abrite les entraînements du TCM, ainsi que les tournois nationaux, et même internationaux, comme celui organisé chaque année au mois de mai pour les jeunes, baptisé «Future Champion-ship».

Notons enfin que la ville de Monastir dispose aussi d'une autre salle couverte, route de Khniss, qui porte le nom de feu Mohamed-Mzali et dont la capacité d'accueil s'élève à 3.200 places. Elle est réservée aux entraînements des deux équipes senior et junior de l'USM (basket), en plus des matches du championnat et de Coupe, et parfois elle accueille les stages de l'EN... ponctués généralement par des matches amicaux ou des tournois internationaux en basket ou en handball comme celui organisé en 2016 par la Fédération française de handball sous le nom «Trophée des champions».