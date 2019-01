Tunisie: Moments forts et émouvants

C'est ainsi qu'a été décerné le trophée du nageur d'or au grand Hammadi Achour, quadruple champion d'Afrique à Alger à 83 ans et plus ancien nageur de l'ASM.

Nageur exemplaire puisqu'il fut médaillé d'or à plusieurs reprises, champion de France du 100 m dos (sous le Protectorat), imbattable dans cette spécialité, puis champion du monde de sauvetage. Son trophée lui a été décerné par Raoudha Razgallah Zaouchi, fille de feu Mohamed Zaouchi, fondateur de l'Avenir sportif de la Marsa en 1939 et son premier président. Moment émouvant en présence d'un public nombreux, rendu plus émouvant encore par l'hommage prononcé par M. Taoufik Ayari, président de la commission masters et ancien entraîneur de l'équipe nationale de natation.

Un autre moment fort fut le défilé des jeunes nageurs du club et des poloïstes pour le salut du drapeau, suivi du mot d'ouverture de la cérémonie par M.Slim Maherzi, maire de la Marsa. Après avoir rappelé son engagement à accroître les infrastructures afin de permettre à tous les jeunes de pratiquer une activité sportive, ce dernier donna le coup d'envoi des matches de water-polo que l'équipe dirigeante a programmés en matinée afin de redonner tout son lustre à ce sport roi de l'ASM en déclin depuis quelques années. C'est ainsi que dans une piscine pavoisée aux couleurs locales et nationales, sous les encouragements d'un public passionné, l'équipe féminine entraînée par Mourad Jenhani, les moins de 17 ans entraînés par Ahmed Ferah et les séniors encadrés par Elyès Nigrou se sont affrontés respectivement à l'équipe fédérale de Kelthoum Yazidi, à l'équipe de la police de Bizerte Csep Bizerte de Khaled Galaî et à l'équipe des Sports nautiques de Bizerte de Haikel Ben Ncib, dans une atmosphère fraternelle. Et quelle ne fut pas la surprise du public de voir, en intermède, les anciens grands joueurs de water-polo des années soixante-dix à la fin des années quatre-vingt-dix, spectateurs au bord du bassin, repris par la passion du jeu, mettre spontanément leur bonnet et se jeter à l'eau pour une partie improvisée entre masters de Bizerte et de La Marsa ! Faker Meddeb, Mohamed Ali Soukni, Mondher Mestiri, Arbi Jenhani le père et Mourad le fils, Faouzi Dakhlaoui, Elyès Nigrou, Lamjed Dakhlaoui, Mohamed Laârif ont fait la démonstration de leurs talents, et si la condition physique pouvait faire défaut, la technique, en revanche, était bien là, impressionnant le public, comme ce tir toujours canon de Lamjed, ou ce revers de Gouchy. Instants émouvants qui ont fait revivre aux spectateurs l'âge d'or et les grands moments du water-polo. Jamais, il n'y a eu autant tant de joueurs de polo toutes catégories au bord de cette piscine de 25 mètres, dans une atmosphère enflammée par les supporters, signe que le water-polo reste un sport populaire et qui mérite qu'on s'y intéresse mieux.

L'après-midi fut l'occasion pour le public de découvrir les talents en herbe d'abord comme ces Jeunes de l'école de l'Institut des sports du Kef, ou ceux de la jeunesse sportive du Bardo qui revient sur le devant de la scène avec la réouverture de la piscine. Les jeunes de l'école avancée ont pu ainsi participer à leur première compétition (25 mètres), tout comme les masters (plus de 29 ans) dont c'était la première rencontre de l'année et quant à la nage avec palmes, elle figurait au programme avec des épreuves en bi-palmes et en mono. Rappelons que sous la houlette de Magid Mabrouk, la nage avec bi-palmes reprend du galon au sein de la section, les nageurs venant de remporter la première place dans la catégorie poussin, la seconde en benjamins, la première place toutes catégories lors de la première journée de qualification organisée par la Fédération de sports subaquatiques et de sauvetage. Mais le clou du spectacle fut très certainement la découverte par le public de l'épreuve du 100 mètres en mono-palmes avec des nageurs filant à une vitesse folle, transmués en hommes poissons, virant dans un grand fracas sec, lorsque la palme en forme de queue de baleine heurtait le mur. Les mono-palmeurs du Wided Montfleury et de l'ACT, rares spécialistes de la discipline, ont impressionné un public médusé.

Commencée à 9 heures 30, la fête s'est clôturée dans la liesse à 19h30 avec la remise des trophées à tous les clubs participants et le rendez-vous pris pour les festivités du quatre-vingtième anniversaire dans les prochains mois et pour l'ouverture officielle de la piscine de 50 mètres d'Ezzahra le 9 avril... en attendant la pose de la première pierre de la piscine olympique que les Marsois et toute la banlieue nord appellent de leurs vœux.

Résultats :

Water-polo :

Féminines : ASM 12- Equipe fédérale 7

18 ans et plus : ASM 6-CSEP Bizerte 5

19 ans et plus : ASM 14-SNB 14

Présidente de la section natation à l'ASM

Auteur : Amina CHENIK

Ajouté le : 21-01-2019