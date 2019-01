Tunisie: Chikhaoui et Ben Amor, bons pour le service

Déplacement périlleux des camarades de Hannachi, appelés à mettre les bouchées doubles pour espérer passer ce cap difficile sans dégâts. Avec le retour de Chikhaoui et Ben Amor, les Etoilés auront les moyens humains et techniques pour glaner les trois points de la victoire. Conscients de la difficulté de la tâche qui les attend, Lemerre et ses protégés ont minutieusement préparé ce rendez-vous important pour la suite du parcours.

Profitant de cette trêve hivernale, le coach étoilé, qui dispose de la totalité de son effectif, y compris les renforts, à l'instar de l'Algérien Karim Belarbi, le Ghanéen Richard et le Vénésuelien, a soumis ses joueurs à des séances d'entraînement quotidiennes au cours desquelles, il a axé son travail essentiellement sur le volet technico-tactique, histoire de parfaire davantage les automatismes et remédier à certaines défaillances au niveau de la couverture, la relance et l'animation offensive qui pèche désormais par une lenteur préoccupante en dépit de la forme affichée du duo Belarbi-M'sakni face au Stade Tunisien.

Un test a ponctué aussi cette trêve face à l'USMonastir, qui a été bénéfique pour tout l'effectif. Lemerre en a profité pour faire jouer ses nouveaux renforts. Il ne faut pas oublier que l'Etoile s'apprête à affronter, ce mercredi, le Club Africain et, samedi, l'équipe marocaine du Raja en coupe arabe.

Toutefois, et afin de faire face aux deux adversaires, le bloc et le contre seront les armes étoilées dans ces deux confrontations déterminantes pour la suite des deux compétitions nationales et arabes.

Jmel, bon pour le service...

Blessé depuis presque un mois, Amar Jmel, complètement rétabli, a déjà repris les entraînements et a même joué face à l'USMonastir. Son retour sera d'un grand apport pour l'arrière-garde étoilée qui sera composée de Boughattas. Hannachi reprendra son poste d'arrière droit et Abderrazek sera reconduit sur son flanc gauche.

Le premier rideau, appelé à ne pas laisser d'espaces, sera renforcé par Bayou -- un jeune qui monte -- et par Karim Aouadhi qui a retrouvé une seconde jeunesse avec Lemerre. Il ne faut pas oublier qu'il a réussi un doublé face aux Stadistes. Leur travail de sape sera fignolé par Msakni et Chikhaoui, ce duo sera appelé à alimenter les attaquants étoilés Richard et Chermiti.

C'est avec un dispositif tactique compact qui tire sa force du bloc derrière et du contre devant que l'ESS, avide de confirmation, croisera le fer avec le CA, dans l'espoir de le freiner, ce sera dur, mais tout reste possible bien que les rapports de force ne soient pas du tout équilibrés.