Tunisie: Chebba marche sur l'eau !

Dans le groupe A, l'Olympique de Béja a raté le coche et a du se contenter d'un match nul face à l'ASD, lanterne rouge de la poule.

Volet canonniers de cette ronde, Chebba a de nouveau sorti ses griffes par l'intermédiaire de Saâdeddine Hamdi 25' et Mohamed,

auteur d'un doublé. Ce dernier a scoré sur penalty à la 45' avant de récidiver à la 74'. Totalement submergé par la furia du Croissant Sportif de Chebba, le CSJ n'avait que son courage à opposer !

L'OB rate le coche, l'ASD dans le dur !

Pour revenir au groupe A, les Cigognes ont raté l'aubaine de partager la seconde place avec l'ASM. En dépit du fait qu'ils ont ouvert la marque en terre Djerbienne par Houcine Ben Yahia, les Béjaois se sont exposés au retour de manivelle quelques minutes plus tard. 18', Rachouane Baghdadi surgit et rétabli l'équilibre.

On en restera là pour ce match et cette parité qui ne fait pas les affaires de personne ! Les Insulaires de l'ASD restent bons derniers et semblent avoir abdiqué, vu le retard accusé au classement (pas moins de six points de retard sur le second relégable).

Enfin, du côté du groupe B, là aussi, le SAMB et le «3S» se sont neutralisés (1-1). Ouerghi a lancé les hostilités en faveur de Menzel Bourguiba à la 43' de jeu. Imed Jabeur a permis au Stade Sportif Sfaxien de tenir un nul miraculeux lors du money-time, à la 94' de jeu. Le SAMB reste néanmoins dans la course aux places d'accessit et partage la seconde place avec Gafsa.

Le Stade Sportif Sfaxien marque, quand à lui, le pas dans le ventre mou du classement.

Résultats

Poule A

A Djerba Houmet-Essouk : AS Djerba - Olympique de Béja : 1-1

Poule B

A Menzel Bourguiba : SAMB- Stade Sportif Sfaxien : 1-1

A Jbeniana : CS Jbeniana - CS Chebba : 0-3

Classement

Groupe A Pts

1. Espérance S. Zarzis 27

2. Avenir S. Marsa 25

3. AS Solimane 24

4. Olympique de Béja 23

5. E.S. Jerba 21

6. Club O. Médenine 19

-. US Siliana 14

8. Association S. Ariana 14

9. Sfax Railways Sports 13

10. C. Sportif de Korba 12

- Av. S. Oued Ellil 12

12 A. Sportive de Djerba 6

Groupe B Pts

1. CS Chebba 35

2. El Gawafel S. Gafsa 25

- S.A. Menzel Bourguiba 25

4. A. Sportif Kasserine 21

5. ES Radès 19

6. Stade Sportif Sfaxien 18

7. Jendouba Sport 16

8. O. Sidi Bouzid 14

9. SC Ben Arous 12

10. E. S. Hammam-Sousse 11

11. O.C. Kerkennah 10

12. Club S. Jbeniana 10