Tunisie: Saint-Etienne - Les convoitises, Wahbi Khazri n'y fait pas attention

Élément le plus important de l'AS Saint-Etienne cette saison, Wahbi Khazri en est déjà à 12 buts avec le club de Ligue 1 cette saison en championnat.

S'il n'y a aucun risque de voir l'international tunisien quitter l'ASSE cet hiver, rien n'est sûr par contre l'été prochain au vu de ses prestations qui attireront de nombreux prétendants.

Mais Khazri ne semble pas du tout ébranlé par les convoitises. Le milieu offensif se voit à Saint-Etienne pour longtemps encore.

« Les convoitises que je pourrais éveiller lors du mercato, ce ne sont pas des choses qui me travaillent. A 28 ans, j'aspire déjà faire une bonne saison et donner la meilleure place à Sainté car le club le mérite. Et ensuite forcément de jouer la Ligue des champions, et gagner un ou deux beaux trophées. L'idéal, ce serait de la jouer avec Saint-Etienne. Forcément. Ce serait exceptionnel de la jouer avec ce public qui permet de te transcender. J'ai encore de belles années devant moi et j'espère que ma reconversion arrivera le plus tard possible », a dit Khazri en conférence de presse.