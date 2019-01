Angola: Une gouvernante souligne la dynamisation du mouvement artistique culturel

Luanda — La ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, a réaffirmé samedi à Luanda la possibilité d'écouter et de dialoguer avec les artistes, les promoteurs et les agents culturels, les producteurs et les interprètes de spectacles, les critiques et les amoureux de la culture nationale, afin de recueillir des contributions visant à améliorer, stimuler et diversifier les politiques et activités culturelles.

La gouvernante, qui parlait lors d'une visite dans l'espace Teatro Ngola, situé dans la ville pilote de Kilamba, à Luanda, a déclaré qu'il s'agissait de créer davantage d'espaces pouvant employer de plus en plus de jeunes issus de différentes disciplines des industries culturelles et créatives et contribuer au bien commun.

Carolina Cerqueira a assuré que le ministère de la Culture élaborait un plan de soutien et de dynamisation des activités culturelles pour insérer les différentes initiatives dans l'itinéraire culturel de la capitale angolaise.

La ministre a affirmé que les arts pouvaient servir de motivation au développement humain et constituer une occupation des temps libres des jeunes par le biais d'initiatives qui les valorisent.

Durant la journée et dans le contexte du dialogue culturel et de l'auscultation de la classe artistique de diverses disciplines, la ministre s'est fraternisée avec la communauté de la ville pilote et a assisté à une pièce de théâtre du groupe de théâtre Catarcis consacrée à la lutte clandestine pour l'indépendance nationale, en hommage à Agostinho Neto.

Carolina Cerqueira a remercié l'invitation de l'artiste Raul do Rosario qui, avec Carlos Araújo, assument la direction artistique du groupe et a loué le dévouement et l'engagement des jeunes qui donnent vie au théâtre, à travers des émotions et des expressions reflétant un grand talent et une créativité.