Ile Maurice: Victoria Urban Terminal - L'expertise étrangère sollicitée pour réaménager la gare routière

Fini les abribus délabrés de la gare Victoria. Place au modernisme et à l'esthétisme. D'ici 2020, les usagers auront droit à un nouveau terminal dédié aux autobus dans le cadre du projet de l'Urban Terminal de Victoria. Au coût de Rs 1,9 milliard, cette infrastructure sera construite par le consortium mauricien General Construction- IBL-Innodis-Promotion and Development-RHT Bus Services Ltd-Transinvest Construction. La maquette a été dévoilée jeudi. Et les travaux sont prévus pour le 7 mars.

«On s'est inspiré de ce qui se fait à l'étranger pour définir notre terminal de bus», a déclaré Bertrand Hanauer, le Chief Executive Officer (CEO) de Transinvest, lors du dévoilement de la maquette jeudi. D'indiquer que la gare Victoria sera «multimodale» pour connecter plusieurs types de transport, notamment le métro, les taxis, les autobus ainsi que les piétons. Sollicité par la suite, il devait faire ressortir que l'expertise du professeur Stölting Volker, directeur-adjoint de l'Institute for Building Materials, Geotechnics, Transport and Water de Cologne, a été sollicitée. «Le professeur est intervenu pour modéliser le trafic afin d'être sûr que la gare peut accueillir les 690 autobus.»

Le CEO de Transinvest a ajouté qu'il est prévu qu'entre 50 000 et 100 000 passagers transitent à Port-Louis par jour. Pour ce faire, l'expert allemand a pris en compte toutes les routes autour de la gare Victoria, en s'appuyant sur les hypothèses de trafic de véhicules. Et à partir de ces données, la nouvelle configuration de la circulation alentour a été définie. «Le consortium a fait une étude dessus pour valider le fait que la gare ne va pas changer d'emplacement. Les autobus viendront déposer les passagers du côté de la montagne. Côté mer, ce sera le départ, le point d'embarquement pour les passagers. Ce sera organisé par destination. Il y aura 22 quais.» Si le Victoria Centre servira de parking de courte durée pour les autobus, Les Salines accueillera, pour sa part, un parking de longue durée. Des travaux sont en cours sur trois sites. Le premier est à l'entrée des Salines ; le second est l'utilisation d'une voie de la route de Fort-William construite pour la Road Development Authority par Transinvest, dont les travaux seront complétés en avril.

Le troisième site, celui de la Mauritius Ports Authority, consiste à niveler un terrain de trois arpents pour permettre aux autobus de stationner.