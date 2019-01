Cote d'Ivoire: Ligue africaine des champions - Les Mimos se relancent

Les champions de Côte d'Ivoire ont enregistré leur première victoire dans la compétition. Les débats sont relancés dans le groupe A, en Ligue africaine des champions. Les quatre équipes (Wac, Mamelodi, Lobi Stars, Asec) comptent désormais le même nombre de points.

Battu lors de la 1ère journée par le Wydad de Casablanca (5-2), l'Asec mimosas s'est racheté en dominant, samedi dernier, au stade Félix Houphouët-Boigny, les Nigérians de Lobi Stars (1-0). Un but sur penalty inscrit à la 37e par Diomandé Hervé.

Les protégés de Me Roger Ouégnin se relancent dans la compétition, mais il y a encore du boulot s'ils veulent se qualifier pour le prochain tour.

On note beaucoup de lacunes dans l'équipe dirigée par Amani Yao. Les Mimos n'ont pas encore l'étoffe pour jouer les premiers rôles dans cette compétition. Samedi dernier, au stade Félix Houphouët-Boigny, ils ont joué par intermittence.

L'équipe manque cruellement de constance et le collectif laisse à désirer. Cela se justifie par l'absence d'une équipe-type. Amani Yao, depuis le début de la saison, procède à un turnover de son équipe.

Des choix qui sont souvent décriés par les Actionnaires. S'il s'est empressé de justifier l'absence d'Amed Touré et de Souleymane Koanda par des blessures, les supporters n'ont pas compris la non-titularisation de Badié Gbagnon et Tapsoba Abdoul Fessal. Conséquence, il a manqué ce coordinateur entre le milieu et l'attaque.

Un joueur capable de donner des ballons propres par sa belle vision de jeu et sa technique. N'Tamon Douffou, trop fantaisiste et Mohamed Koné, en manque de compétition, n'ont pas vraiment répondu aux attentes.

Bagaté Salif et Gonazo Bi, les deux attaquants du système (4-4-2) mis en place par le technicien mimos, ont donc dû forcer leur talent individuel. Si le chantier est encore vaste pour les Mimos, tout n'a pas été négatif face au Lobi Stars, samedi dernier.

On a vu des joueurs combinés, à l'image de Bagaté Salif et Gonazo Bi en attaque et Diomandé Ahmed Hervé, au milieu de terrain. C'est l'ancien attaquant de l'Africa, Gonazo Bi, qui est à l'origine du penalty, après un bon mouvement parti du milieu.

Préposé au coup de pied de réparation, Diomandé Hervé a fait preuve de sang-froid pour battre le portier nigérian (37e). Une première mi-temps, dans l'ensemble, maîtrisée par les Ivoiriens, malgré quelques approximations dans les gestes.

En revanche, Cissé Abdoul Karim et ses coéquipiers se sont fait peur en seconde période. « On a fait une bonne première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, nous avons reculé pour essayer de contrer l'équipe adverse », a expliqué Amani Yao.

Une stratégie qui a failli tourner au vinaigre. Surtout à la 77e où, après avoir éliminé la défense de l'Asec, Yaya Koné, le milieu de terrain de Lobi Stars, tire à côté des buts vides de Cissé Abdoul Karim.

La pression des Nigérians a mis souvent la défense de l'Asec en difficulté. Comme à Rabat, face au Wac, Malo Patrick et ses coéquipiers ont multiplié les erreurs qui, heureusement, n'ont eu aucune conséquence.

Ils ont empoché trois précieux points, en attendant la double confrontation face au Mamelodi Sundowns (3e et 4e journée). Les Sud-Africains se sont également rachetés en dominant le Wac (2-1).