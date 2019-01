Sénégal: Réhabilitation du Port de Kaolack - Macky Sall receptionne les navires en charge du dragage

En route vers la Gambie où il doit procéder aux côtés de son homologue Adama Barrow à l'inauguration du Pont de Fareféné, prévue ce lundi 21 Janvier, Macky Sall a fait escale hier, dans la capitale du Saloum où il a réceptionné les navires chargés du dragage du Fleuve Saloum.

Accueilli par une foule en liesse, le président Macky Sall a surtout prétexté cet évènement pour lancer le Programme de réhabilitation et redynamisation des activités de la station portuaire de Kaolack.

Un programme piloté par l'Agence nationale des Affaires maritimes (Anam) et qui entre dans le cadre des activités de mise en œuvre de la seconde phase du projet d'infrastructures et d'équipements maritimes (Miep 2).

Fruit de la coopération entre le Sénégal et la République de Corée du Sud, il vise la construction de cinq (5) nouveaux navires dont une drague d'une capacité de 400 m3/h, deux (2) remorqueurs et deux (2) barges.

Il s'agit aussi de la réalisation d'un terminal hydrocarbures abritant un débarcadère spécialisé en hydrocarbures, une zone de stockage des hydrocarbures d'une capacité d'absorption de 11.000 m3 et un autre système de chargement et déchargement.

Débuté par la construction des navires « Aguène » et « Diambogne» d'une capacité individuelle de 13 camions et 210 passagers chacun, en plus de la réalisation du port moderne de Ndakhonga (Foundiougne) et d'un complexe frigorifique de 2000 tonnes dans la commune de Ziguinchor, ce programme intègre aujourd'hui le besoin d'aménager les voies maritimes et fluviales existant dans le pays afin de provoquer l'émergence dans le trafic maritime et fluvial.

Et au-delà même de la volonté mixte des gouvernements Sénégalais et Coréen d'ouvrir le trafic par voie maritime et fluviale et permettre l'arrivée de gros porteurs dans le port de Kaolack, la redynamisation des activités a aussi été acceptée comme acte premier du renforcement des relations économiques entre la région de Kaolack et la sous-région.

Avec l'aménagement prochain du Port sec de Mbadakhoune sur la périphérie kaolackoise, et la mise en place du dispositif concordant, les 400 camions qui traversent tous les jours la ville de Kaolack en provenance du Mali, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau ou même parfois du Ghana ou du Nigéria ne seront plus obligés de parcourir les 200 kms pour aller prendre de la marchandise au port de Dakar.

A partir de Kaolack, ils seront en mesure de bénéficier de ces mêmes avantages et ouvrir les portes à des milliers d'emplois.