Sénégal: Un mouvement ambitionne de fédérer les compétences de Fatick

Fatick — Un mouvement ambitionnant de fédérer compétences et initiatives de solidarité autour des enjeux du développement de Fatick (ouest) a été mis en place ce week-end, avec à sa tête le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), Pape Khaly Niang.

"Notre stratégie de développement repose sur des actions mobilisant des initiatives locales venant des populations avec l'aide technique et financière de l'Etat", a expliqué M. Niang, dimanche, lors de la cérémonie de lancement de ce mouvement dénommé "And Doolel Fatick".

Selon Pape Khaly Niang, "And Doolel Fatick" compte dérouler ses actions à partir d'une "approche inclusive", complétée par "un contenu politique, économique social et environnemental", de concert avec l'Etat, les élus locaux, les populations, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers.

A l'initiative d'un groupe de Fatickois venus d'horizons divers et pouvant se prévaloir d'expériences tout aussi diverses, le mouvement "And Doolel Fatick" (ANDOFA) veut s'inspirer de principes "comme le partenariat, le cofinancement, l'aide à la formation, l'accompagnement des entrepreneurs locaux et la participation de tous", a expliqué son coordonnateur.