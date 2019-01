Tunisie: Attention aux substances toxiques !

Des prix exorbitants surtout si on cherche un produit de bonne qualité. Le prix d'un rouge à lèvres de bonne qualité peut dépasser les 60 dinars, ce qui n'est pas donné à tout le monde.

De ce fait, de nombreuses femmes se tournent vers les produits cosmétiques contrefaits qui leur offrent la possibilité d'être sur leur trente et un sans pour autant faire de folie. Avec un prix très accessible qui ne dépasse pas les 5 dinars dans la plupart des cas, ces dames peuvent satisfaire leur instinct naturel de vouloir être belle sans mettre à rude épreuve leur budget.

Pourtant, ces produits contrefaits dont on ne connaît ni la provenance ni les composantes, encore moins les conditions dans lesquelles ils ont été fabriqués pourraient avoir un impact négatif sur la santé.

En effet, plusieurs études scientifiques ont fait la lumière sur les risques que peuvent présenter certaines substances chimiques présentes dans les produits cosmétiques pour la santé. Que dire alors des produits de contrefaçon ?

Parabène, sulfate...

La liste est longue

Les produits cosmétiques sont composés d'ingrédients qui en constituent la base, des additifs qui sont rajoutés pour la conservation et pour le caractère organoleptique du produit en plus des actifs qui sont responsables des bienfaits du produit.

Tout le monde sait que les produits cosmétiques sont bourrés de substances chimiques qui peuvent être dangereuses pour la santé.

Parabène, sulfate... On a tous entendu parler de ces substances sans pour autant être réellement conscient du danger qu'elles peuvent avoir pour la santé.

Prenons l'exemple du parabène qui est un conservateur que l'on rajoute à n'importe quel produit pour éviter le développement des bactéries et des champignons. Cependant, ce dernier, présent dans un grand nombre de produits cosmétiques, corporels et de beauté, est connu pour être un perturbateur endocrinien.

En effet, il peut agir sur l'organisme en activant les récepteurs de l'hormone féminine œstrogène ce qui créé un lien de causalité entre l'exposition aux parabènes et le cancer du sein. C'est pour cela que certaines marques évitent de plus en plus de l'utiliser dans la composition de leurs produits comme l'atteste la mention «sans parabène» sur certains produits cosmétiques.

Des produits dangereux

Certains produits contrefaits cachent de très nombreux ingrédients nocifs pour la santé. Parmi eux, on peut citer l'arsenic inorganique qui peut altérer l'ADN et provoquer des fausses couches chez les femmes enceintes.

Il y a également les métaux lourds, comme le mercure qui peut avoir des effets nocifs sur les systèmes nerveux, digestif et immunitaire ainsi que sur les poumons et les reins.

Les sels de mercure inorganique présents dans les produits cosmétiques contrefais peuvent être corrosifs pour la peau et les yeux et peuvent être toxiques pour les reins en cas d'ingestion.

On trouve fréquemment dans ces produits un autre métal lourd qui est le plomb et qui peut avoir des effets négatifs sur la pression artérielle.

Des prix attractifs

En dépit des risques qu'ils présentent pour la santé, plus des trois quarts des Tunisiens préfèrent pourtant acheter des produits contrefaits y compris les produits cosmétiques, selon une enquête de l'Institut national de la consommation (INC) en raison de leur prix très accessible et qui défie toute concurrence.

A première vue, il est difficile de faire la différence entre les produits originaux et les produits contrefaits tant la similitude est grande. La différence apparaît après avoir essayé ou utilisé le produit contrefait dont la qualité laisse souvent à désirer.

Entre le besoin de prendre soin de soi et la capacité d'achat limitée, la plupart des Tunisiens n'ont pas d'autre choix que d'opter soit pour les produits bradés de seconde main ou les produits contrefaits qui ont envahi le marché tunisien et qui nuisent non seulement à la santé du consommateur mais également à l'économie nationale.