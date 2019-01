Tunisie: Des potentialités touristiques à promouvoir

Cela sans oublier les activités artisanales dominées par la tapisserie, le cuivre et la pâtisserie. Parmi les autres lieux visités, on peut citer Bir Barrouta, le Musée national du tapis, la zaouia de Sidi Abid Ghariani, le musée des arts islamiques de Rakkada et le mausolée Sidi Amor Abada.

Par ailleurs, plusieurs délégations du gouvenorat de Kairouan, notamment Nasrallah, El Ala, Hajeb El Ayoun, Haffouz et Oueslatia, sont riches en monuments historiques à valoriser.

On citerait l'exemple de Oueslatia et de Aïn Jloula considérés comme étant des zones phares du gouvernorat en matière de richesses naturelles et de vestiges archéologiques, tels les Antiquités romaines et byzantines dont les bassins des amphithéâtres, de belles mosaïques, les banquettes de pierre, les citernes, les aqueducs, les ghorfas souterraines abritant des gravures rupestres.

En outre, les montagnes de Djebel Serj et Djebel Oueslat recèlent des sites archéologiques qui remontent au IIIe millénaire avant J.-C.

Projet de création de circuits touristiques

Notons dans ce contexte que la capacité d'accueil à Kairouan se limite à 961 lits au sein de 6 unités hôtelières. D'où l'urgence de créer des maisons d'hôtes et de petites unités hôtelières qui pourraient héberger tous les visiteurs qui viennent à la cité d'Okba, surtout pendant le Mouled.

Pour cette année, on a enregistré une augmentation des arrivées touristiques, notamment de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie et d'Algérie.

Ainsi, du 1er janvier au 31 décembre 2018, on a enregistré au niveau du commissariat régional au tourisme 48.105 arrivées (contre 41.275 en 2017), soit une augmentation de 16,5%. Quant aux nuitées, elles ont évolué de 59.619 en 2017 à 71.266 en 2018, soit une augmentation de 19,5%.

Il va sans dire que le commissariat régional au tourisme fait constamment des efforts afin de mieux valoriser Kairouan sur le plan national et international.

En effet, malgré la richesse naturelle de ses sites archéologiques, Kairouan a été marginalisée durant les dernières décennies et tout les citoyens souhaiteraient une plus grande implication de l'Etat et des promoteurs dans cette région longtemps privée de tout soutien. Notons dans ce contexte que, lors de la visite, fin novembre 2017, du chef du gouvernement Youssef Chahed, au gouvernorat de Kairouan, il a été décidé de lancer des études pour l'édification de circuits touristiques et culturels qui contribueraient à mieux faire connaître la diversité du patrimoine archéologique des deux délégations de Oueslatia et de Aïn Jloula, vu l'absence d'une infrastructure adéquate et de projets fiables à même de contribuer à promouvoir le tourisme culturel de ces deux zones.

A cet effet, un bureau d'études a été choisi pour un budget de 1 milliard de dinars en vue de l'élaboration d'un plan relatif à l'itinéraire et aux différentes composantes de ces circuits qui comprendront notamment des gîtes ruraux et des campements pouvant accueillir les touristes, les chasseurs et les spéléologues.

Il va sans dire que ce projet touristique développera le tourisme culturel alternatif au tourisme de passage.

Des lieux à découvrir

De la majestueuse mosquée Okba avec ses magnifiques colonnes de marbre à chapiteaux antiques et ses admirables sceptres, de la lumière du soleil illuminant les ocres des remparts de l'élégante Mosquée du Barbier, de l'impressionnant bassin des Aghlabides avec ses moellons arrondis, du patrimoine architectural des souks anciens et du charme des ruelles de la Médina avec ses vieilles portes à clous, la ville d'Okba n'en finit pas de se raconter.

Parmi les lieux qui ne sont pas tellement médiatisés touristiquement, mais qui valent le détour, on pourrait parler du mausolée de Sidi Sahnoun, le plus grand jurisconsulte malékite dans le Maghreb qui a connu depuis une décennie d'importants travaux de rénovation qui ont mis en exergue l'importance de la surélévation du mausolée et l'édification d'une coupole sur trompes selon le modèle kairouanais. Ensuite, on a aménagé tout l'environnement et le parc avoisinant le mausolée afin de valoriser le tourisme culturel car ce monument est visité surtout par de nombreux Tunisiens des différents gouvernorats.

Par ailleurs, la capitale aghlabide compte beaucoup de monuments aux entrées nord et sud de la ville, ainsi qu'au niveau des ronds-points, on citerait notamment le Monument du tapis situé à l'entrée nord de Kairouan et qui met en relief la perfection géométrique des dessins et des motifs décoratifs du tapis Alloucha aux tons doux et naturels. Avec ses 12 mètres de hauteur, ce monument en céramique offre un accueil privilégié pour des voyageurs attentionnés.

Outre le monument de la Terre du côté de la route de Sousse, le monument du Coran Bleu au Centre-ville, la cascade d'eau du monument des poètes inauguré par Nizar Kabbani, l'Astrolabe situé en face de la Mosquée du Barbier, on peut admirer le Grand couscoussier en cuivre, juste à l'entrée sud de la ville.

Néanmoins, ces monuments méritent d'être mieux entretenus afin qu'ils retrouvent leur éclat et deviennent des lieux d'attraction.

A côté de cela, le mausolée Sidi Bouhella, situé à l'est de Sidi Amor Abada avec une superficie de 300 m2, se compose d'une chambre funéraire, couverte d'une coupole, de trois chambres normales, d'un vestibule et d'un patio ouvert où on trouve un puits et une citerne. Après avoir été restauré par les institutions du patrimoine, il abrite désormais plusieurs associations qui peuvent enfin travailler dans de bonnes conditions.

Enfin, après une fermeture ayant duré deux ans pour des travaux de restauration entrepris par l'INP, le village artisanal de Barrouta, situé en plein cœur de la médina de Kairouan a rouvert ses portes. Couvrant une superficie de 600 m2 et comptant 21 boutiques qui ont été louées à des artisans professionnels, dont des diplômés du supérieur, ce village est devenu aujourd'hui une vraie opportunité d'emploi vu son rapprochement des consommateurs qui trouvent tout ce dont ils ont besoin au sein d'un même espace : bijouterie, broderie, confection de l'alfa, couture, damasquinage, crochet, tapisserie, objets de décoration, distillation de plantes médicinales, cuivre martelé, ébénisterie, peinture sur différents supports...