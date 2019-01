Sénégal: Baisse des prix à l'importation en novembre (ANSD)

Dakar — Les prix des produits à l'importation ont enregistré une baisse de 5, 3 % en novembre dernier comparativement au mois précédent, a révélé lundi l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette évolution est consécutive au repli de 12, 8 % des prix des matières premières animales et végétales, de 9, 2 % des produits finis destinés à la consommation, de 7, 3 % ceux des produits finis destinés à l'industrie, lit-on sur la note sur les indices mensuels du commerce extérieur de la structure.

Cette baisse s'inscrit également dans le sillage de celle de l'énergie et des lubrifiants (- 6, 3 %), des matières premières minérales (-6, 2 %) et de l'alimentation, boisson et tabac (- 4, 6 %), rapporte le document rendu public le même jour.

L'ANSD estime, en revanche, que le repli des prix des produits à l'importation a été atténué par la hausse de 0, 6 % des prix des produits du groupe "autres demi-produits".

Comparés au mois de novembre 2017, les prix des produits à l'importation ont augmenté de 9,8 %, alors que sur les onze premiers mois de 2018, ils se sont relevés de 8 %, relativement à ceux de la période correspondante de 2017, fait-on savoir de même source.

Par ailleurs, les prix des produits sous-jacents et volatils à l'importation ont fléchi respectivement de 5, 8 % et de 0, 1%, détaille l'ANSD qui fait également état d'une augmentation de 11, 6 % des prix des produits sous-jacents et de 5, 6 % des produits volatils.

Sur les onze premiers mois de 2018, les prix des produits sous-jacents ont augmenté de 9,3 % tandis que ceux des produits volatils ont chuté de 2,5 %, précise le rapport.