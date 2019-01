Algérie: Oran - Placement de près de 24.500 demandeurs d'emploi en 2018, des résultats très positifs

Oran — Le secteur de l'emploi a réalisé des résultats "très positifs" en 2018 dans la wilaya d'Oran, traduits par le placement de près de 24.500 demandeurs d'emploi dans des postes de travail, selon la directrice de wilaya d'Oran de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM).

La wilaya d'Oran a réalisé des résultats "très positifs et encourageants en matière de placements des demandeurs d'emploi puisqu'elle a dépassé ses objectifs initiaux en plaçant 24.434 demandeurs d'emploi, la grande majorité étant placée dans le système classique" a précisé à l'APS, Mme Sarah Zitouni.

Près de 92.000 demandes d'emploi ont été enregistrées au niveau des agences locales de la wilaya, alors que les entreprises économiques et les organismes employeurs ont présenté près de 31.000 offres d'emploi, a-t-elle ajouté. Les secteurs les plus dominants en matière de placement restent les services avec 46% des placements, l'industrie (35%) et le BTP H (18%).

La même responsable a fait remarquer que les résultats obtenus ont dépassé les objectifs assignés par la tutelle soit un taux de 153%. "Nous visons des résultats plus importants cette année eu égard au développement que connait la capitale de l'ouest en termes de projets en cours de réalisation", a-t-elle déclaré.

L'année 2018 a été caractérisée, selon Mme Zitouni, par une bonne prise en charge des demandeurs d'emploi, principalement en matière d'orientation et de formation ainsi qu'une transparence des offres, garantie par la nouvelle application "Mon offre", dédiée aux demandeurs d'emplois pour leurs permettre de trouver une offre qui peut correspondre avec leurs profil.

Cette application permet une recherche exhaustive et multicritères sur l'ensemble du contenu des offres d'emplois disponibles et surtout avec une fluidité de réponses extrêmes, a-t-on expliqué.

Pour l'année en cours, l'accent sera mis sur l'intensification des opérations de placement et d'insertion, en plus de la sensibilisation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi suivant la nouvelle conception de l'ANEM, basée sur l'encouragement des jeunes à la formation pour décrocher un emploi, a ajouté la même source.