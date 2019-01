Afrique: Poules de la Coupe de la Confédération - Plein de derbies arabes et zambiens

LE CAIRE -Le tirage au sort de la phase de poules de la coupe de la Confédération, effectué ce lundi au siège de la Confédération africaine de football Caire n'a pas manqué de piment et a donné lieu à plusieurs derbies arabes et un duel zambien.

En effet, il propose plein de derbies opposant des clubs appartenant à un même pays, que ce soit d'abord au Maroc, qui compte trois qualifiés pour cette phase de poules : Raja Casa, le tenant du titre, Hassania Agadir et RS Berkane. Que ce soit ensuite en Tunisie qui en compte deux : Club Sportif Sfaxien, le recordman des victoires dans cette épreuve en 2007, 2008 et 2013, et Etoile Sportive du Sahel, double vainqueur en 2006 et 2015. Que ce soit enfin en Zambie ou les deux clubs de ce pays, Nkana Red Devils et Zesco United ont été versés dans la même poule "C".

Trois clubs marocains dans un même groupe, et en même temps deux clubs tunisiens, et deux autres zambiens dans une même poule : c'est du jamais vu!

C'est dans ce sens que ce tirage restera dans les annales, car la part d'incertitude qu'il comportait était extraordinaire.

Le représentant algérien le NA Hussein-dey a hérité de la redoutable équipe égyptienne du Zamalek, les Angolais de Petro Atletico, 15 fois champion dans son pays et les Kenyans de Gor Mahia .Deux clubs d'Afrique du Nord face à deux autres subsahariens. La poule "D" parait, du moins sur le papier, devoir revenir au Zamalek d'Egypte, multi-gagnant des épreuves africaines, alors que Gor Mahia, Atletico et Hussein Dey devront batailler ferme pour l'autre ticket des quarts de finale.

Le groupe "C" parait etre le plus équilibré du lot avec les deux clubs zambiens (Nkana et Zesco), un ghanéen (Asante Kotoko) et un soudanais (Al Hilal).

La poule "B" ne manque pas de coffre non plus. En plus des deux anciens vainqueurs tunisiens de l'épreuve, le Club Sfaxien et l'Etoile du Sahel, on trouve aussi Rangers International FC (Nigeria) et la révélation de l'édition 2018-2019, Salitas FC (BF).

De leur coté, les Congolais d'Otoho vont devoir réserver par trois fois des billets à destination du Maroc dans une poule "A" à nette connotation marocaine.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

La composition des quatre groupes :

*Groupe "A"

A1 - Hassania Agadir (Maroc)

A2 - AS Otoho d'Oyo (Congo)

A3 - RS Berkane (Maroc)

A4 - Raja Casa (Maroc)

*Groupe "B"

B1 - Etoile Sportive du Sahel (Tunisie)

B2 -

Enugu Rangers Int. FC (Nigeria)

B3 - Salitas FC (Burkina Faso)

B4 - Club Sportif Sfaxien (Tunisie)

*Groupe "C"

C1 - Zesco United (Zambie)

C2 - Al Hilal (Soudan)

C3 - Asante Kotoko FC (Ghana)

C4 - Nkana FC (Zambie)

*Groupe "D"

D1 - Gor Mahia FC (Kenya)

D2 - NA Hussein Dey (Algérie)

D3 - Atletico Petroléos (Angola)

D4 - Zamalek (Egypte).