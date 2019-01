Algérie: Taux disparates de suivi de la grève des syndicats indépendants de l'éducation à l'Est du pays

Constantine — La grève à laquelle a appelé l'intersyndicale du secteur de l'éducation a suscité des taux de suivi disparates dans les wilayas de l'Est du pays, ont constaté les journalistes de l'APS.

Dans la wilaya de Constantine, le taux de suivi a été de 11,5 % dans le palier secondaire et n'a pas dépassé 8 % au moyen, alors qu'au au primaire il était de l'ordre de 2 %, a assuré le directeur de wilaya de l'éducation, Mohamed Bouhali qui a précisé que "la grève peu suivie par les enseignants a eu plus d'écho chez les autres corps de l'administration". De leur coté, les représentants de l'intersyndicale ont fait état d'un taux de suivi supérieur à 70 %.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de l'éducation de Guelma, Mourad Kediri a indiqué que le taux de suivi dans les établissements de la wilaya a été de 15,39 % avec 1.570 enseignants grévistes sur un total de 10.198 enseignants. Il a également déclaré que ce taux a été de 40 % dans le primaire et de 10 % dans le moyen.

Pour le secrétaire de wilaya du Syndicat national des travailleurs de l'éducation, Smaïl Chehat, le taux de suivi par tous les corps et dans tous les paliers a été de 65 %.

Le taux le plus élevé de suivi a été relevé chez les travailleurs et administratifs avec 65 % et a atteint plus de 50 % chez les enseignants du primaire et du moyen.

A Sétif, la moyenne de suivi de la grève dans le primaire et le moyen a été de 9,95 %, selon le chargé de communication de la direction de l'éducation, Imad Selami, tandis que le président du bureau de wilaya du syndicat national des personnels de l'éducation et de la formation, Tahar Bali, a estimé ce meme taux à 79 %.

Au chef-lieu de la wilaya de M'sila, le taux de suivi de la grève a été de 70 %, selon le bureau de wilaya du syndicat national des travailleurs de l'éducation, et de 30 % selon la direction de wilaya du secteur.

Dans la wilaya de Batna, le président du bureau de wilaya de l'Union national des personnels de l'éducation et de la formation, Ayach Hadjidj a évalué à 55 % le suivi de la grève alors que la présidente du bureau de wilaya du syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, Linda Chorfi, l'a estimé à 75 %.

Pour le syndicat national autonome des travailleurs de l'éducation, le taux a été de 70 % en primaire, 63 % dans le moyen et 7 % dans le secondaire. Le suivi de la grève a été estimé à 80 % dans le moyen et 78 % dans le primaire, selon le président du bureau de wilaya du syndicat autonome des travaux de l'éducation et de la formation.

Pour le président du bureau de wilaya de la fédération nationale des travailleurs de l'éducation, Noureddine Sahraoui, le taux a été de 14,5 % pour tous les paliers.

Selon la cellule de communication de la direction de l'éducation, le taux de suivi de la grève en cours d'observation sera disponible dans l'après-midi en raison de l'étendue de la wilaya qui compte près de 1000 établissements.

La liste des revendications de l'intersyndicale comprend des aspects socio-professionnels, pédagogiques et en rapport avec les libertés syndicales.