Algérie: Sonatrach et CHEC signent un contrat pour l'extension du port pétrolier de Skikda

Alger — Le groupe Sonatrach et l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company (CHEC) ont signé lundi à Alger un contrat portant sur l'étude, la fourniture et la construction d'une jetée maritime GNL et des infrastructures maritimes et portuaires localisées dans le port d'hydrocarbures de Skikda dénommé "El Djedid".

D'un montant contractuel de près de 53 milliards DA, ce projet, consistant à réaliser une jetée GNL et des infrastructures maritimes et portuaires, permettra l'optimisation de la production du complexe GNL, le chargement des méthaniers de grande capacité pouvant atteindre 220.000 m3 et le chargement des tankers allant entre 50.000 et 250.000 tonnes.

Ce projet, dont la mise en service est prévue dans 28 mois à partir de l'entrée en vigueur de ce contrat réalisé sous la formule d'Engineering Procurment Construction (Ingénierie, Approvisionnement et Construction), consistera aussi à la reconversion du poste existant GNL pour le GPL, l'adaptation du poste existant pour le déchargement des méthyl tert-butyl éther (MTBE) ainsi que la réalisation d'un nouveau poste d'accostage pour navires avec une aire de stockage pouvant atteindre 15 hectares.

Inscrites dans la Stratégie de Sonatrach à l'horizon 2030 (SH 2030), la réalisation d'une nouvelle jetée de GNL et l'extension du port pétrolier de Skikda permettront au méga-train GNL, situé dans cette wilaya, de porter sa production à sa capacité nominale et de l'accostage de navires de grandes capacités, ouvrant ainsi des perspectives supplémentaires de marchés pour le GNL algérien.