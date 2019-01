Seychelles: Un projet de 11 millions de dollars permettra d'accroître la capacité de la principale usine de dessalement des Seychelles

La Société des services publics des Seychelles (PUC) met en œuvre un projet visant à agrandir sa principale usine de dessalement et à augmenter sa capacité de production à 16 000 mètres cubes par jour.

Le projet devrait débuter à la fin du mois de janvier et coûtera 11 millions de dollars, qui seront financés par PUC.

Les travaux devraient se terminer d'ici à juillet afin de garantir un approvisionnement suffisant en eau potable sur la principale île de Mahé étant donné que le réservoir principal - le barrage de La Gogue - continue d'être rénové et sera complètement drainé d'ici là.

«Compte tenu des travaux en cours pour relever le niveau du barrage de La Gogue, il fonctionnera tout au long de cette année avec un niveau de stockage très bas», a expliqué le directeur général de PUC, Philippe Morin.

M. Morin a ajouté que l'extension de l'usine de dessalement est indispensable pour atténuer le risque de manque d'eau.

«Cela signifie qu'il y aura plus d'eau à donner au public pendant que le barrage fonctionnerait à bas niveau. L'usine de dessalement supplémentaire sera situé à Providence, où PUC a déjà une installation », a déclaré M. Morin.

L'usine de dessalement de Providence - située sur des terres comblés sur la côte est de Mahé - a été ouverte en 2001. Sa capacité actuelle est de 11 500 mètres cubes par jour. Actuellement, l'usine distribue de l'eau à deux stations de traitement - Cascade et Hermitage.

«Nous installons de nouveaux compresseurs, de nouvelles pompes et d'autres équipements dans la nouvelle usine. Nous allons également installer un nouveau pipeline pour acheminer l'eau de l'usine vers un nouveau réservoir dans la colline de Petit Paris. Si nécessaire, l'eau sera gravitée et distribuée sur toute l'île », a expliqué le directeur général.

La capacité actuelle de l'usine de dessalement de Providence est de 11 500 mètres cubes par jour.

(Public Utilities Corporation) Photo License: CC-BY

Selon le directeur de l'usine de dessalement de Providence, Ibrahima Diallo, la nouvelle usine d'une capacité de 4 500 mètres cubes sera entièrement automatisée.

«Cependant, il est bon de noter que toutes les installations ne fonctionnent pas simultanément. Les installations fonctionnent en fonction de la demande d'eau requise dans le réseau uniquement si les eaux de surface ne sont pas adéquates ", a ajouté M. Diallo, ajoutant:" Nous ajoutons le nombre d'installations de dessalement nécessaires pour répondre à la demande afin d'éviter autant que possible les interruptions d'approvisionnement en eau. "

Il y a quatre usines de dessalement sur Mahé, la principale île des Seychelles - un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien. Celles-ci sont situées à Anse Boileau - à l'ouest, à Belombre au nord et à la nouvelle île artificielle de Perseverance au nord-est.

Il existe également une usine de dessalement à Baie Ste Anne Praslin et une autre à La Passe La Digue - les deuxième et troisième îles les plus peuplées de l'archipel.

«La demande en eau est en augmentation et nous avons besoin de la sécurité d'approvisionnement. L'usine supplémentaire peut être relocalisée à Praslin ou à La Digue si et quand le besoin s'en fait sentir. La demande en eau augmente et PUC continuera à utiliser l'usine de dessalement à l'avenir ou en période de sécheresse », a conclu M. Morin.