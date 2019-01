Burkina Faso: Biographie du nouveau Premier ministre

Titulaire d'un Diplôme d'Etude Approfondies (DEA) en Sciences Economiques et d'un Diplôme d'Etudes Supérieurs Spécialisés (DESS) en Administration des Entreprises, Christophe Joseph Marie Dabiré est économiste spécialisé en planification de développement et en gestion des entreprises avec trente-deux ans d'expérience dans la haute administration du Burkina Faso.

Il a servi tour à tour au Ministère de l'Economie et du Plan en tant que Directeur des Etudes et des Projets et Directeur Général de coopération avant d'être appelé à des fonctions gouvernementales.

Etat civil

Nom : DABIRE

PRENOM: Christophe Joseph Marie

NATIONALITÉ : Burkinabè

ETAT CIVIL : Marié et père de trois enfants

DISTINCTION HONORIFIQUES :

-Officier de l'Ordre National du Burkina Faso

-Officier de l'Ordre de la Santé et de l'Action Sociale du Burkina Faso

Il a servi tour à tour au Ministère de l'Economie et du Plan en tant que Directeur des Etudes et des Projets et Directeur Général de coopération avant d'être appelé à des fonctions gouvernementales en tant que :

-Ministre de la Santé de 1992 à 1997 et Ministre des Enseignements Secondaires Supérieur et de la recherche scientifiques de 1997 à 2000.

-Elu député à l'Assemblée Nationale du Burkina Faso en 1997 et réélu en 2002, il assume les fonctions du Président de la commission des finances et du budget de 2002 à 2007 ;

-De mars 2007 à mai 2017 il est commissaire chargé du département du Marché Régional, du Commerce de la Concurrence et de la Coopération (DMRC) à la commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

FORMATION ACADEMIQUE :

1971 - 1973 : Université de Benin (Lomé-Togo)

- DEUG en Sciences Economiques

1973-1976 : Université de Bordeaux (France)

- Maitrise en Sciences Economique - Option : Economie du Développement ;

- DESS en Administration des Entreprises -Option : Pratique de la Comptabilité et de l'Audit des Entreprises

1977 : Université des Sciences et Techniques de Lille (France)

-DEA : Planification du Développement _Option Rationalisation des Choix des Politiques Economique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

Profession : conseiller des affaires économiques

Fonctions occupées :

2007 à 2017 : commissaire chargé du Département du Marché Régional du Commerce de la Concurrence et de la Coopération de l'UEMOA ;

2000 -2007 : Député, président de la Commission des Finances et de Budget (2002 à 2007) à l'Assemblée Nationale du Burkina Faso ;

1997-2000 : Ministre des Enseignements Secondaire supérieur et de la Recherche Scientifique

1992-1997 : Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de la Solidarité ; Ministre de la Santé ;

1988- 1992 : Directeur Générale de la Coopération au Ministère de l'Economie et du Plan ;

1984-1988 : Directeur des Etudes et des Projets au Ministère de l'Economie et du Plan.