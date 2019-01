Afrique de l'Ouest: Sénégambia Bridge - Le pont sur la Gambie inauguré par Macky Sall et Adama Barrow

Les présidents sénégalais et gambien, Macky Sall et Adama Barrow, ont inauguré ce lundi, le pont de Farafenni. Le coût de l'infrastructure, d'une longueur de 942 mètres est de 67.408.547 dollars, soit environ 38,689 milliards de FCfa.

Le Sénégambia Bridge, le pont sur la Gambie, a été inauguré ce lundi par les présidents Macky Sall et Adama Barrow. Une foule nombreuse a assisté à cette cérémonie.

Celle-ci qui a été retransmise en directe par les télévisions nationales des deux pays a été riche en couleurs. Les stars Youssou Ndour et Dialiba Kouyaté ont assuré l'animation musicale entre les discours des officiels des deux pays et des partenaires techniques et financiers.

Après la cérémonie officielle, Macky Sall et Adama Barrow ont coupé le ruban et dévoilé la plaque inaugurale. Ensuite, les deux présidents sont montés ensemble dans un véhicule et ont parcouru les quelques centaines de mètres qui séparent les deux rives du fleuve Gambie.

Le pont de Farafenni enjambe le fleuve Gambie. Il a été conçu pour faciliter la circulation entre le Sénégal et la Gambie dans le cadre du désenclavement dans l'espace Cedeao.

Il relie les villages gambiens de Farafenni et de Soma et facilite également par la traversée de l'enclave gambienne, la circulation des personnes et des biens entre le nord et le sud du Sénégal en desservant notamment les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor.

Le pont est long de 942 mètres. Sa hauteur est de 18 mètres et sa largeur de 12 mètres. Selon Ageroute, à côté des accès au pont, raccordés à la route transgambienne, il existe des sections de routes nouvelles dans la mangrove, mais aussi deux aires de péages. «C'est un pont à péage, doté de postes de contrôle juxtaposés.

Le pont comprend une chaussée de 7,00 mètres de large fois 2 voies de circulation. Il a une sur largeur de part et d'autre de 0,30 mètre pour le marquage latéral de la chaussée et la mise en place d'un caniveau fil d'eau pour le drainage de l'ouvrage. Les gargouilles d'évacuation seront disposées dans ce caniveau.

Il est doté de trottoirs de 1,70 mètre de largeur utile et dispose dans chaque trottoir, de quatre fourreaux de 100 millimètres de diamètre et trois fourreaux de 150 millimètres de diamètre pour permettre le passage ultérieur de câbles », renseigne Ageroute.

Le coût de l'infrastructure est de 67.408.547 dollars, soit environ 38,689 milliards de FCfa. Le financement provient principalement de la Banque africaine de développement (Bad).

La première pierre a été posée en février 2015. Ageroute souligne que l'ouvrage va améliorer la compétitivité de l'économie des pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg) par la fluidité des échanges et la réduction des coûts de transport routier, en assurant de façon permanente, le franchissement du fleuve Gambie.

Jusqu'ici, la liaison entre les deux rives du fleuve Gambie était assurée par des bacs motorisés mais aussi par une multitude de petites pirogues.