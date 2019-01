Togo: Création d'une unité de super douaniers

L'office togolais des recettes (OTR, fusion de la douane et des impôts) a créé une Unité spéciale d'intervention douanière (USID).

La première promotion composée de 33 fonctionnaires vient d'achever une formation de 9 semaines.

Ces super-douaniers sont formés au combat à la protection des VIP, à l'escorte et au convoyage. Des missions à risques.

Ces experts devront lutter contre les trafics en tous genres, la contrebande, l'explosion de la contrefaçon. Un travail qui les exposent à des menaces quotidiennes.

La demande d'intervention s'est fortement accrue pour les gardes-frontières et les autorités d'enquête douanières. Les enquêtes sont devenues plus complexes et plus gourmandes en personnel.

Le groupe d'intervention aura les mains libres pour intervenir ponctuellement dans des actions spéciales ciblées.

Mobile et armée, la formation spéciale effectuera des tâches de police de sécurité. Elle aidera les enquêteurs lors d'interventions et d'arrestations présentant un grand danger potentiel et apportera son soutien à des observations de longue durée ou géographiquement difficiles à réaliser.

'Ces dernières années, la contrebande a pris de plus en plus la forme d'une criminalité organisée et les délits sont de plus en plus graves', explique le Commissaire général de l'OTR, Kodzo Tépé Adédzé, pour justifier de la création de cette task force.