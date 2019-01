Madagascar: Football - Des stages et des rencontres amicales au programme des Barea

Dans deux mois se tiendra le dernier match des éliminatoires de la CAN 2019 en Egypte contre le Sénégal. Les membres au sein du comité de normalisation s'activent pour la préparation de cette rencontre et surtout de la CAN au mois de juillet en Egypte.

Après avoir participé au sommet FIFA du 15 au 17 janvier à Marrachek, Maroc, la présidente du comité de normalisation Atallah Béatrice est actuellement en France. Elle et son secrétaire Général, Eddy Rasolofomanana ont rencontré le capitaine des Barea, Faneva Ima Andriantsima. Une occasion pour eux de discuter sur la préparation et le regroupement en vue de cette échéance continentale. « Le Maroc nous a proposé un stage de préparation où les frais et le séjour seront à leur charge. La date sera à confirmer surtout qu'actuellement, les joueurs disputent des matchs avec leur club respectif. Il faut attendre les journées FIFA » a expliqué, Atallah Béatrice.

Beaucoup de pays veulent disputer de rencontres amicales avec Madagascar, pour ne citer que le Qatar. « Nous allons convoquer au pays le coach des Barea, Nicolas Dupuis, pour parler du regroupement et du détail de la préparation. Une chose est sûre, il y aura un regroupement en France et au pays. Nous allons préparer comme il se doit cette joute continentale qui est notre première participation. Nous sollicitons aussi la contribution de l'Etat car c'est avant tout une affaire d'Etat et une sélection nationale », a conclu la présidente. Les membres au sein du comité de normalisation se réuniront ce mardi 29 janvier.