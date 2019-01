Burkina Faso: Christophe Dabiré nommé PM - L'opinion passe l'élu de Roch à la loupe

Après la démission du Premier ministre Paul Kaba Thiéba, les Burkinabè s'impatientaient de voir la perle rare que le président Roch Marc Christian Kaboré allait trouver pour occuper le fauteuil de la primature.

Après une attente qui a duré près de 72 heures, on connaît le nouveau PM, qui n'est pas un néophyte de la scène politique : Christophe Joseph Marie Dabiré, Premier ministre burkinabè depuis l'après-midi du lundi 21 janvier 2019, a déjà traîné sa bosse dans des institutions du pays, notamment aux ministères de l'Enseignement supérieur, de la Santé...

Sur sa nomination, bon nombre de responsables politiques et d'autres citoyens se sont prononcés. Si certains sont sceptiques et se demandent si on peut faire du neuf avec du vieux, d'autres préfèrent attendre de le juger à la tâche.

Tahirou Barry

« Il a l'expérience de la gestion de l'Etat »

« C'est une personne qui a déjà l'expérience de la gestion d'Etat, qui peut apporter sa modeste contribution pour impulser une nouvelle dynamique à notre processus de développement. Nous lui souhaitons bonne chance.

Pour sortir le pays de sa situation actuelle, il faut d'abord qu'il dise la vérité au peuple sur l'état réel de la nation ; ensuite il faut prendre des mesures fortes, très énergiques et adaptées pour affronter les menaces et attaques terroristes, redonner vie à notre économie et espoir au peuple, particulièrement à la jeunesse ».

Moussa Zerbo, porte-parole de l'UPC

« Nous n'allons pas condamner quelqu'un que nous n'avons pas vu à l'œuvre »

« Chez nous comme on aime le dire, il faut éviter de tomber dans des critiques stériles. Le nouveau Premier ministre qui a été nommé n'est pas un nouveau sur la scène politique burkinabè. Nous n'allons pas condamner quelqu'un que nous n'avons pas vu à l'œuvre.

Si le président du Faso lui a fait confiance, nous pensons, à l'UPC, qu'il sait que l'homme est en mesure de gérer la situation qui prévaut. Nous le félicitons et lui souhaitons bon vent.

Il faut qu'il s'élève au-dessus de la mêlée et aille au charbon. Nous attendons de lui des actions concrètes qui sont, entre autres, lutter efficacement contre l'insécurité que connaît notre pays, donner des signaux forts pour que nous puissions être en orbite, notamment sur les questions de cohésion sociale, d'éducation, car il y a des milliers d'enfants burkinabè qui ne vont pas à l'école aujourd'hui, la santé et la relance de l'économie qui est en panne.

Quant à ce qu'il doit faire concrètement, en tant que manager, il lui reviendra de trouver des ressources nécessaires pour relever les défis chers à notre pays. »

Alexandre Tapsoba, président du groupe parlementaire MPP

« Quel que soit le gouvernement, que le travail d'équipe puisse être mené »

Si le chef de l'Etat a désigné M. Dabiré, c'est qu'il connaît ses compétences et ce que nous recherchons : le travail en équipe et surtout booster le développement. La situation actuelle est connue : l'insécurité.

Qu'il prenne cela en compte parce que c'est dans la quiétude qu'on peut réaliser le développement.

On ne peut que le saluer et lui souhaiter beaucoup de courage. Qu'il prenne conscience des enjeux, et, quel que soit le gouvernement qui sera mis en place, que ce travail d'équipe là puisse être mené et prenne également en compte les besoins de nos populations.

Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'ADF/RDA

« Il faudrait qu'il assume sa responsabilité »

Je voudrais d'abord le féliciter pour la confiance qui a été placée à lui à un moment aussi difficile que celui que vit notre pays, le Burkina Faso. J'espère qu'il pourra assumer la fonction nouvelle qu'il vient d'accepter.

Je dois reconnaître que la mission n'est pas simple. J'avais eu plusieurs fois à recommander au chef de l'Etat d'entreprendre immédiatement une concertation avec toutes les forces vives de la nation et y recueillir les avis des uns et des autres pour apporter des réponses.

Impliquer toutes les populations du Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que lui devrait continuer ce travail, il faut qu'il soit à l'écoute, qu'il aille vers tout le monde, qu'il travaille à rassembler, apporte des réponses aux préoccupations réelles du peuple burkinabè.

Je pense que s'il fait cela, il y a de fortes chances qu'il puisse ramener le pays sur le bon chemin. Il faut qu'il prenne des décisions mais pas forcément des décisions qui vont faire plaisir, surtout pas à ceux qui l'ont nommé, il faudrait qu'il assume sa responsabilité.

Aly Sidibé, étudiant en lettres modernes

« Il faut un changement radical du système »

Le nouveau Premier ministre trouvera le même président. Il fera la même chose que le système qui est en place. Même s'il veut faire autrement, il sera obligé de suivre le système. Pour qu'on puisse avoir un changement véritable, il faut qu'on change complètement le système.

Je propose le changement radical du système pour qu'on puisse aller de l'avant. Avec ce système, on ne pourra jamais trouver de solution. Il faut quelqu'un à la hauteur et qui sache taper du poing sur la table quand il faut.

Pr Albert Ouédraogo, enseignant d'université

« J'espère qu'il aura une tête de poule et non de pintade »

Je me réjouis de la désignation de M. Dabiré comme Premier ministre dans la mesure où il a déjà fait ses preuves par le passé. Il a un carnet d'adresses, une expérience et une connaissance du terrain, chose dont le manque était reproché énormément à Kaba au regard du fait qu'il est resté très longtemps dans la diaspora.

Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose, la preuve, malgré tout, il a pu apporter sa touche. S'agissant du nouveau, il est au courant des défis et s'il a accepté de venir en cette période cruciale du Burkina, c'est pour mettre en place un gouvernement de combat : à situation de crise, gouvernement de crise.

Je lui souhaite bon vent, du courage. La tâche ne sera pas facile, elle sera ardue, mais je pense que tous les Burkinabè animés de bonne volonté seront prêts à l'accompagner pour peu qu'il s'inscrive dans l'ouverture, l'inclusion et la justice.

Il serait difficile de dire qu'il pourra ou ne pourra pas relever le défi. Vous savez, la question de gouvernance est une question d'aura, de chance.

Dans les traditions, vous savez, on disait que quand vous êtes à la tête d'un Etat, d'une région ou d'un village, c'est en fonction de votre capacité de fédérer toutes les ondes positives autour de vous.

Si vous êtes plein d'ondes positives, vous allez avoir à gérer des choses qui paraissent compliquées, mais avec beaucoup de facilité. Mais il y a aussi la tête de pintade : quand vous arrivez, vous accumulez tous les difficultés, malheurs et problèmes. J'espère qu'il aura une tête de poule et non de pintade.

Romain Baguian, étudiant en histoire et archéologie

« J'exhorte la population à faire preuve de civisme »

« Ce que nous attendons de ce Premier ministre, c'est qu'il arrive à satisfaire les besoins des Burkinabè.

Actuellement nous sommes confrontés à des problèmes de sécurité, de chômage, et moi, en tant qu'étudiant, mon souhait est qu'il résolve le problème de l'université et en général de l'éducation. J'exhorte la population à faire preuve de civisme.

Si nous revoyons le côté civisme, je pense que tout ira bien. Soyons tolérants envers nos autorités et voyons ce qu'elles nous.

Mwinzou Poda, étudiant en sociologie

« Je ne m'attendais pas encore à un économiste »

« Je félicite le courage qu'il a eu d'accepter ce poste dans une situation vraiment instable. Je ne m'attendais pas encore à un économiste pour diriger le gouvernement. Je ne dirai pas forcément un homme de tenue mais pas un économiste. Quelqu'un du gouvernement passé pouvait mieux reconduire les choses.

On ne sait pas encore, mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il ne pourra rien faire donc on observe. Si le gouvernement pense qu'il lui faut un économiste pour accroître ses ressources, à mon niveau ce n'est pas le cas parce que nous sommes dans une situation où il faut mettre l'accent sur la stabilité du pays. Et non sur des gens qui sortiront communiquer des chiffres ; cela ne résoudra pas la question de l'insécurité ».

Dr Issiaka Tiendrebeogo, enseignant à l'Université

« Il lui faut des hommes avec beaucoup de cran»

« Je pense que c'est un homme pétri de talents, pour avoir été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Santé.

Je pense qu'il peut avoir une carte à jouer, mais je pense qu'il faut qu'il ait des hommes qui ont du cran pour l'accompagner parce que notre pays traverse une période sensible de son histoire et on aura besoin de son expérience.

Ce qu'il faut souligner comme tache noire, c'est que quand il était ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons connu l'année invalidée, et quand il était ministre de la Santé, nous avons eu cette crise de la méningite jamais connue dans l'histoire du Burkina Faso.

Mais il ne faut pas que cela joue sur ses résultats au niveau de la primature. Je pense que l'on apprend toujours de ses échecs.

S'il s'entoure d'hommes compétents, je pense qu'il pourra relever les défis, surtout sécuritaire et économique, pour les deux ans qui restent et rehausser l'image du Burkina aux niveaux national et international ».

Mouctar Thanou, enseignant de philosophie

« Il réussira s'il a une oreille attentive et s'il ne tente pas de plaire au MPP »

« Nul n'est mieux que lui. On saura l'apprécier à la tâche. Nous pouvons tous jouer le rôle de PM. Si on doit avoir des idées stéréotypées sur lui, c'est dangereux.

Nous pouvons occuper ce poste pour peu que l'on ait une oreille attentive, pour peu qu'on ne se laisse pas emporter par la politique politicienne, par la volonté de faire ce qui plaît au parti au pouvoir.

Les défis sécuritaires sont une préoccupation de toute la sous-région, pas du Burkina Faso seul. Nos autorités doivent comprendre que nous ne sommes plus à l'ère des guerres de Napoléon ou de Louis XIV. Les écoles de Saint-Cyr n'ont plus leur place.

Il y a de nouvelles formes de guerre. Il faudrait que l'on comprenne que nous avons affaire à des gens qui sont banalisés et camouflés. Pour pouvoir leur faire face, on doit avoir la même apparence. On n'a pas besoin de cargaison de gendarmes ou de militaires pour aller à l'assaut de ces individus. On devrait se fondre dans la population.

Autant nous sommes informés, autant eux aussi le sont. Il faut que l'on cesse de penser que c'est le régime déchu qui nous menace même si, par moments, certains prennent le maquis pour rendre service aux deux généraux qui comparaissent actuellement.

Au-delà de cela, la route de la drogue, des armes passe par le Nord-Mali, le Niger et le Burkina. Nous avons hérité d'une situation et nous devons dialoguer.

Ce qui se passe au Mali peut se faire ici et même pire. Aucune armée ne pourra y faire face. Ce n'est pas une question de personne mais de groupe, de stratégie commune ».

Arsène Koutou, employé de banque

« Son choix ne changera pas grand-chose »

« Son choix ne changera pas grand-chose. C'est juste un homme pour remplacer un autre. La politique sera la même et les opposants seront là pour critiquer et mettre les bâtons dans les roues du gouvernement ; ainsi va la démocratie et c'est le peuple qui en souffre.

Cela dit, nous n'espérons rien de ce nouveau PM et de son équipe qui, je crois, est déjà constituée sans lui. Nous prions Dieu pour la paix et la sécurité dans notre pays.

Sa capacité à répondre aux défis de l'heure dépendra beaucoup du président Roch Kaboré. Le PM, même s'il a la volonté, tant qu'il n'a pas les cartes en main et les moyens, il ne réussira rien ».

Alexandre Sankara, député du PUR (Les progressistes unis pour le renouveau)

« Le président Roch a déjoué tous les pronostics »

« Il faut dire que le président du Faso, Roch Kaboré, a déjoué tous les pronostics en allant chercher M. Dabiré dont le nom n'était sur aucune tablette des organes de presse.

Passé cette surprise, la nomination de Christophe Joseph Marie Dabiré est pour moi un retour au passé. S'agit-il d'un handicap ou d'un avantage ? On le jugera à l'œuvre.

Contrairement à Paul Kaba Thiéba, le nouveau PM correspond au portrait-robot dressé par les analystes politiques : un économiste de haut vol qui connaît parfaitement le landerneau politique et a une parfaite connaissance des dossiers.

M. Dabiré a été ministre, puis député sous Blaise Compaoré. Il a été également commissaire à l'UEMOA. Théoriquement, il a tout pour être un bon chef d'orchestre. Cela suffira-t-il au regard des nombreux défis qui se présentent à lui ?

C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Attendons de voir le reste des musiciens et on pourra prédire les notes qui nous seront servies. Pour l'instant, félicitations au nouveau PM et bon vent à lui ».

Bassolma Bazié, responsable syndical

«Ce choix m'invite à un renouvellement accru de vigilance»

« D'abord en tant que personne physique, je ne vois pas en quoi ce que je pense de lui pourrait avoir un intérêt particulier. Par contre, en tant qu'ELEMENT faisant partie d'un SYSTEME depuis des dizaines d'années, et donc ayant déjà agi au nom de ce SYSTEME, et encore remis en jeu par le même SYSTEME, c'est cela qui m'invite davantage à un renouvellement accru de vigilance. En effet, et de façon succincte, sauf erreur de ma part, Monsieur Christophe Marie Joseph Dabiré, sous la direction du CDP, a été : ministre de la Santé de 1992 à 1997 ; ministre des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique de 1997 à 2002. Et c'est pendant sa gestion ministérielle qu'il y a eu l'invalidation de l'année scolaire et universitaire 1999-2000 ; avec une création « d'intra et extra muros », député de 1997 à 2007 ; et Président de la Commission Finances et Budget pendant la législature 2002-2007 ; ancien Commissaire chargé du marché régional, du Commerce, de la Concurrence et de la Coopération de l'UEMOA. La même UEMOA dont les indicateurs sont intensivement récités et appliqués de façon expressément erronée par nos dirigeants pour détruire le pouvoir d'achat des travailleurs, voire créer une confrontation entre les travailleurs et les autres couches sociales.